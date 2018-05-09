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23 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

الأربعاء، 09 مايو 2018 11:30 ص
23 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة موانئ بورسعيد -أرشيفية
بورسعيد – محمد فرج
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أعلنت اليوم الأربعاء موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس ، عن إنتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 23 سفينة  بموانئ شرق وغرب بورسعيد ، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج سفينتين، ويتراكى على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن  .

 ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين خروج 2 سفينة أخرى  ، كما  سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ويتراكى على أرصفة الميناء سفينتين بضائع  ومن المنتظر دخول1 سفينة.

وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء  .

 
 

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