23 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

بورسعيد – محمد فرج

أعلنت اليوم الأربعاء موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس ، عن إنتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 23 سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد ، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج سفينتين، ويتراكى على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن .

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين خروج 2 سفينة أخرى ، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ويتراكى على أرصفة الميناء سفينتين بضائع ومن المنتظر دخول1 سفينة.

وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .