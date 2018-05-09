وكيل تعليم الفيوم يتفقد عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

الفيوم - رباب الجالى

تفقد اليوم الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم عددًا من لجان امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى، التى انطلقت صباح اليوم وتستمر امتحانات الصف الثالث الإعدادى العام حتى الأربعاء 16 مايو وامتحانات الصف الثالث الإعدادى المهنى يستمر حتى الخميس 17 مايو.

وتفقد وكيل الوزارة لجنة مدرسة صبرى البكباشى الإعدادية بغرب الفيوم، واطمأن على الطلاب، ومراقبة سير عمل الامتحانات داخل اللجان، وشدد وكيل الوزارة على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر مع توفير الرعاية الصحية المناسبة للطلاب، وأضاف أن امتحانات كل مادة تتم طباعتها وتوزيعها بنفس يوم الامتحان المحدد لها، كما شدد على تكثيف أعمال النظافة بالمدارس.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم بالشهادة الإعدادية لهذا العام 51 ألفا و 116 طالبا وطالبة، وعدد لجان الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الفيوم 214 لجنة وعدد الملاحظين باللجان 5580 وعدد الإداريين 1146 إداريا.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات وضرورة تواجد الأمن على باب المدرسة وغلق باب المدرسة قبل بداية الامتحان، وختم ورقة الأسئلة فى الأماكن الخالية من الأسئلة، والالتزام بالوقت المحدد للامتحانات والاهتمام بنظافة اللجان وعدم اصطحاب الموبايل نهائياً مع الملاحظين داخل اللجان وكذلك الطلاب.

كما تفقد وكيل الوزارة لجنة مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية ونبه على رئيس اللجنة بضرورة انضباط اللجنة واتباع التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الجو المناسب لأداء الامتحانات، وحث الطلاب بضرورة التركيز أثناء الإجابة على أسئلة الامتحان من أجل النجاح والتفوق والحصول على أفضل الدرجات، وأصدر وكيل الوزارة توجيهاته بتوفير سبل الراحة لأبنائه الطلاب من التهوية والإضاءة، وأكد وكيل الوزارة ضرورة الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وجودة طباعة الورقة الامتحانية وخلوها من الأخطاء اللغوية والإملائية.