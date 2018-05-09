وكيل تعليم الأقصر يتفقد مدارس الزينية لمتابعة أمتحانات نهاية العام

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد صباح اليوم الأربعاء طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر مدارس الزينية قبلى إعدادى، و الزينية الثانوية التابعة لإدارة الزينية التعليمية.

و جاء ذلك فى إطار جولات وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر على لجان امتحانات المرحلتين الإعدادية والثانوية العامة والفنية لمتابعة أداء الطلاب للإمتحانات، وتأكد من حسن سير الامتحانات وأن أسئله الامتحان فى مستوى الطلاب ومن عدم وجود أى شكاوى للطلاب.