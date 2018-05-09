video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 09 مايو 2018 11:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وفد من وزارة الصحة يبحث تدشين وحدة للملاريا بمركز بلاط بالوادى الجديد

الأربعاء، 09 مايو 2018 10:37 ص
وفد من وزارة الصحة يبحث تدشين وحدة للملاريا بمركز بلاط بالوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
إضافة تعليق

قال عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، إن المركز استقبل اليوم وفدا من وزارة الصحة وذلك بهدف البدء في إجراءات تدشين وحده للملاريا بالمركز "قرية ذخيرة" بهدف حماية المواطنين بالمركز والوصول إلى أعلى درجة من الأمان ضد أمراض الصيف.
 
وأضاف عباس فى بيان، أن مديرية الصحة بالمحافظة تساهم بالدور الأكبر فى إنشاء هذه الوحدة والإشراف على تدشينها وذلك نظرًا لسعة المكان بالمركز وحاجة الأهالى إلى وجود وحدة للملاريا.
 
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تركيب أبراج لخدمات المحمول على طريق بغداد الأقصر بالوادى الجديد

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

اخبار مصر

أخبار المحافظات

الخارجه




لا تفوتك
فرنسا وبريطانيا وألمانيا فى بيان مشترك: ملتزمون بالاتفاق النووى مع إيران

فرنسا وبريطانيا وألمانيا فى بيان مشترك: ملتزمون بالاتفاق النووى مع إيران

فيديو.. طارق شوقى: المنظومة الجديدة سترفع مستوى التعليم الحكومى لأعلى جودة ممكنة

فيديو.. طارق شوقى: المنظومة الجديدة سترفع مستوى التعليم الحكومى لأعلى جودة ممكنة

تداعيات ما بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووى.. عقوبات أمريكية على البنك المركزى الإيرانى وشركات الحرس الثورى.. وتأثيرات مباشرة على الاستثمارات الأجنبية فى إيران.. وتدهور إضافى محتمل للعملة الفارسية

تداعيات ما بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووى.. عقوبات أمريكية على البنك المركزى الإيرانى وشركات الحرس الثورى.. وتأثيرات مباشرة على الاستثمارات الأجنبية فى إيران.. وتدهور إضافى محتمل للعملة الفارسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة