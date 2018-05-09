وفد من وزارة الصحة يبحث تدشين وحدة للملاريا بمركز بلاط بالوادى الجديد

قال عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، إن المركز استقبل اليوم وفدا من وزارة الصحة وذلك بهدف البدء في إجراءات تدشين وحده للملاريا بالمركز "قرية ذخيرة" بهدف حماية المواطنين بالمركز والوصول إلى أعلى درجة من الأمان ضد أمراض الصيف.

وأضاف عباس فى بيان، أن مديرية الصحة بالمحافظة تساهم بالدور الأكبر فى إنشاء هذه الوحدة والإشراف على تدشينها وذلك نظرًا لسعة المكان بالمركز وحاجة الأهالى إلى وجود وحدة للملاريا.