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الأربعاء، 09 مايو 2018 04:38 م
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وفد جامعة أسوان يلقى محاضرات بـ"هندسة الطرق" لطلاب جامعة خايين الإسبانية

الأربعاء، 09 مايو 2018 04:35 م
وفد جامعة أسوان يلقى محاضرات بـ"هندسة الطرق" لطلاب جامعة خايين الإسبانية جانب من وفد الجامعة
أسوان - صلاح المسن
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يواصل وفد جامعة أسوان المتواجد بأسبانيا حاليا، بحث مجالات التعاون والتبادل العلمى مع جامعة خايين الإسبانية وإتمام محاور وبنود مباحثات التعاون بين الطرفين.

 

ويتكون وفد جامعة أسوان من الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث والدكتور حازم الجمل مدير العلاقات الدولية بالجامعة ورئيس قسم اللغة الإسبانية بألسن جامعة أسوان.

 

 وأكدت جامعة أسوان، على أن الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان قام بإلقاء بعض المحاضرات والتدريس لطلاب جامعة خايين فى هندسة الطرق وكيفية الحفاظ على السيارات للحد من ظاهرة الحوادث المروية، كما قام الدكتور حازم الجمل مدير العلاقات الدولية بجامعة أسوان ورئيس قسم اللغة الإسبانية بكلية الألسن بتدريس مادة اللغة العربية وأثرها على الثقافة الإسبانية على مر العصور.

 

 وكما أكدت جامعة أسوان، على أن وفد جامعة أسوان المتواجد حاليا بإسبانيا التقى بعمداء كليات التجارة والاقتصاد وكلية الهندسة وكلية الحقوق.

 

 وتم الاتفاق على منح ماجستير مشترك فى إدارة الأعمال بين جامعة أسوان وجامعة خايين الإسبانية وماجستير مشترك بين الجامعتين أيضا فى المجالات المختلفة الأخرى على أن تكون الشهادة معتمدة من الجامعتين.


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