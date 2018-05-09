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وصول و سفر 8333 راكب و معتمر و تداول 914 شاحنة بموانىء البحر الأحمر

الأربعاء، 09 مايو 2018 09:50 ص
وصول و سفر 8333 راكب و معتمر و تداول 914 شاحنة بموانىء البحر الأحمر ميناء البحر الأحمر - أرشيفية
جنوب سيناء فايزة مرسال
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صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين عمان و الحرية2 و على متنهم 764 راكب و 48 شاحنة بضائع و 16 شاحنة عفش ركاب و 6 سيارة كما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس و نما اكسبريس و على متنهم 95 راكب و 134 شاحنة و 8 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة محبة و على متنها 1003 معتمر و 3 شاحنة عفش ركاب قادمة من ميناء ينبع و السفينتين مسرة و بوسيدون اكسبريس و على متنهم 1310 راكب و 37 شاحنة بضائع و 7 شاحنة عفش ركاب و 6 سيارة وغادرت السفينة محبة و على متنها 94 معتمر و 2 سيارة متجهة الى ميناء ينبع و ثلاث سفن اخرى و هى عمان ، الحرية2 ،نما اكسبريس و على متنهم 128 راكب و 157 شاحنة بضائع و 60 سيارة.

على جانب أخر، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1545 راكب منهم 273 معتمر و تداول 110 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 724 راكب منهم 132 معتمر و 3 باص عمرة و 14 براد و 3 تريلا و 1 سيارة و 2 باص جيت.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن و هى ايلة ، سينا ، بريدج و على متنهم 634 راكب منهم 141 معتمر و 3 باص عمرة و 26 براد و 7 تريلا و 4 سيارة و غادرت ثلاث سفن و هى ايلة ، سينا ، بريدج و على متنهم   187 راكب و 43 براد و 17 تريلا و 1 سيارة.

 

 

 


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