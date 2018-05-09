video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 09 مايو 2018 05:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير العدل الكويتى يدعو لضرورة تعزيز التعاون القضائى بين الدول العربية

الأربعاء، 09 مايو 2018 04:32 م
وزير العدل الكويتى يدعو لضرورة تعزيز التعاون القضائى بين الدول العربية مجلس وزراء العدل العرب
القاهرة (أ ش أ )
إضافة تعليق

دعا المستشار فهد العفاسى وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت، إلى ضرورة تعزيز التعاون القضائى بين الدول العربية.

جاء ذلك فى كلمته أمام الدورة الـ 62 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب، والتى عقدت برئاسته، اليوم الأربعاء، بمقر جامعة الدول العربية، ومشاركة الدول الأعضاء بالمكتب، وهى المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وتونس وقطر وجمهورية القمر المتحدة، والعراق، والكويت.

وقال إن الاجتماع سيناقش موضوعات منها مكافحة الإرهاب، وتوحيد التشريعات العربية، وشبكة التعاون القضائى العربى فى مجال مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة.

وأضاف أن الموضوعات التى يتضمنها مشروع جدول الأعمال، والتى تشمل أيضا مشروع إعداد اتفاقية عربية لتنظيم أوضاع اللاجئين فى الدول العربية، وتعزيز التعاون بين أمانتى مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب، والحساب الخاص لمجلس وزراء العدل العرب، وجهود المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية، تسعى لتحقيق الأهداف المرجوة بما يلبى متطلبات جميع الدول العربية، ويساهم فى تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين المجتمعات والحكومات العربية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزراء العدل العرب يشددون على ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمكافحة الإرهاب.. أبو الغيط: مكافحة الإرهاب على رأس التحديات التى تواجه الأمة العربية.. وعبد الرحيم: مصر تخوض حربا ضد تنظيمات تهدد العالم

بدء اجتماع وزراء العدل العرب فى الدورة الـ33 برئاسة الإمارات

بدء اجتماع المكتب التنفيذى لوزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية

الكويت

اخبار الكويت

وزراء العدل العرب

اخبار وزراء العدل العرب




لا تفوتك
فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة