وزير العدل الكويتى يدعو لتعزيز التعاون بين المجتمعات والحكومات العربية

كتب مصطفى عنبر

دعا المستشار فهد العفاسى، وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت، إلى تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين المجتمعات والحكومات العربية.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الدورة الـ62 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب، والتى عقدت برئاسته، اليوم الأربعاء، فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومشاركة الدول الأعضاء بالمكتب، وهى المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وتونس، وقطر، وجمهورية جزر القمر المتحدة، والعراق، والكويت.

وقال العفاسى إن الاجتماع ناقش موضوعات عدة، منها مكافحة الإرهاب، وتوحيد التشريعات العربية وشبكة التعاون القضائى العربى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأضاف، أن الموضوعات التى يتضمنها مشروع جدول الأعمال تشمل أيضا مشروع إعداد اتفاقية عربية لتنظيم أوضاع اللاجئين فى الدول العربية وتعزيز التعاون بين أمانتى مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب والحساب الخاص لمجلس وزراء العدل العرب وجهود المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية، تسعى لتحقيق الأهداف المرجوة بما يلبى متطلبات جميع الدول العربية ويساهم فى تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين المجتمعات والحكومات العربية.