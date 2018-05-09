وزير الدفاع السودانى يلتقى بوفد مجلس السلم والأمن الأفريقى

الخرطوم (أ ش أ)

التقى وزير الدفاع السودانى، الفريق أول ركن عوض بن عوف، اليوم الأربعاء بالخرطوم، بوفد مجلس السلم والأمن الأفريقى، الذى يزور السودان حاليًا بقيادة الرواندية هوب كويندى، رئيسة الدورة الحالية للمجلس.

وثمن الوزير - بحسب بيان صحفى للمتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية العميد أحمد خليفة الشامى - دور المجلس فى حل النزاعات الأفريقية.

وقدم الوزير شرحًا للجهود التى يبذلها السودان لتحقيق السلام فى البلاد عبر الحوار الوطنى بين القوى السياسية كافة، إضافة إلى المفاوضات مع المجموعات المسلحة لخلق حالة من التوافق الوطنى تؤدى إلى سلام دائم.

واستعرض الوزير مجمل الأحوال الأمنية فى السودان، مؤكدًا استتباب الأمن بالبلاد، خاصة ولايات دارفور التى تشهد حالة من الاستقرار والأمن بفضل نجاح خطة جمع السلاح، والجهود التى تبذل من قبل الولاة والسلطات المحلية عبر برامج العودة الطوعية وإشاعة روح السلام.

واستعرض وزير الدفاع جهود السودان فى تحقيق الأمن والسلم فى قارة أفريقيا ومحاربة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود.

من جانبها، وجهت رئيسة الوفد شكرها لوزير الدفاع، وأعربت عن امتنانها وأعضاء المجلس للمساعدات والخدمات التى قدمت لهم، الأمر الذى أسهم فى إنجاح زيارتهم لولايات دارفور كافة.