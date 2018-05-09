وزير الإعلام البحرينى: 18 دولة خفضت تمثيلها الدبلوماسى فى قطر

وزير الإعلام البحرينى: 18 دولة خفضت تمثيلها الدبلوماسى فى قطرالأربعاء، 09 مايو 2018 02:45 م
وزير الإعلام البحرينى على بن محمد الرميحى
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قال وزير شئون الإعلام ورئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية على بن محمد الرميحى، إن قناة الجزيرة القطرية تحاول تصوير أزمة قطر على أنه خلاف بينها وبين 4 دول عربية فقط.
وأضاف فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام بحرينية، أن ذلك غير صحيح لأنه خلال الفترة الماضية، هناك 18 دولة خفضت تمثيل الدبلوماسى فى قطر من ضمنها 11 دولة عربية.
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