وزير الإعلام البحرينى: 18 دولة خفضت تمثيلها الدبلوماسى فى قطر

كتب سمير حسنى

قال وزير شئون الإعلام ورئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية على بن محمد الرميحى، إن قناة الجزيرة القطرية تحاول تصوير أزمة قطر على أنه خلاف بينها وبين 4 دول عربية فقط.

وأضاف فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام بحرينية، أن ذلك غير صحيح لأنه خلال الفترة الماضية، هناك 18 دولة خفضت تمثيل الدبلوماسى فى قطر من ضمنها 11 دولة عربية.