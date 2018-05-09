نائب وزير الخارجية الكويتى يبحث مع وزير العمل والتوظيف الفلبينى أزمة العمالة

الكويت ( أ ش أ)

بحث نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله اليوم الأربعاء، مع وزير العمل والتوظيف الفلبينى سيلفيسترى بيليو، والوفد المرافق له، الأزمة الأخيرة التى طرأت على العلاقات بين البلدين بسبب العمالة المنزلية.

وأكد الجانبان – خلال اللقاء الذى عقد بمقر وزارة الخارجية الكويتية - عزمهما العمل على تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وتجاوز ما مرت به هذه العلاقات من أزمة طارئة.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير على السعيد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضارى العجران، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر، وسفير الكويت لدى الفلبين مساعد الذويخ ومساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية سامى الحمد.

وكان نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، قد أعلن الليلة الماضية، أن وزير العمل الفلبينى سيلفستر بيلو، سيصل إلى الكويت اليوم الأربعاء؛ وذلك فى اطار سعى البلدين لحل أزمة العمالة، وبحث الاتفاقية الخاصة بالعمالة الفلبينية، مشيرا إلى أن الأزمة مع الفلبين تسير فى طريق الانفراج.