نائب عراقى: ضغوط على موظفى إقليم كردستان للتصويت لمرشحى الحزبين الحاكمين

نائب عراقى: ضغوط على موظفى إقليم كردستان للتصويت لمرشحى الحزبين الحاكمينالأربعاء، 09 مايو 2018 11:32 ص
صندوق انتخابى - أرشيفية
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أكد النائب عن كتلة التغيير العراقية هوشيار عبد الله اليوم الأربعاء، أن مسئولين فى دوائر اتحادية بإقليم كردستان هددوا الموظفين والمنتسبين باتخاذ عقوبات إدارية بحقهم فى حال عدم تصويتهم لصالح مرشحى "الحزبين الحاكمين" فى الإقليم.
وقال عبد الله ـ فى بيان أوردته قناة "السومرية" العراقية ـ إن " أسماء هؤلاء المسئولين الذين يستخدمون صلاحياتهم بشكل غير قانونى موجودة لدينا ونحتفظ بالأدلة على ارتكابهم هذه المخالفات وسنقدمها إلى وزارة الداخلية وإلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وشدد النائب العراقى على ضرورة فتح تحقيق وإحالة هذه الشخصيات الحزبية إلى القضاء حفاظا على نزاهة الانتخابات، داعيا مفوضية الانتخابات إلى المباشرة بتسجيل مخالفات على الكيانات المتورطة فى مثل هذه الممارسات.
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