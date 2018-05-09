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نائب الرئيس العراقى يؤكد ضرورة الحفاظ على نزاهة الانتخابات

الأربعاء، 09 مايو 2018 05:02 م
نائب الرئيس العراقى يؤكد ضرورة الحفاظ على نزاهة الانتخابات رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى
بغداد (أ ش أ)
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أكد المكتب الإعلامى لنائب رئيس الجمهورية العراقى نورى المالكى، اليوم الأربعاء، أن حديث الأخير بشأن "الحرب الأهلية" فى حال حدوث تزوير فى الانتخابات المقبلة، فسر بشكل خاطئ، مشيرًا إلى أن المالكى تحدث عن المخاطر والانعكاسات السلبية لهذا الأمر، كما أكد ضرورة الحفاظ على نزاهة الانتخابات.

وقال هشام الركابى مدير المكتب الإعلامى للمالكى - فى تصريحات لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "ما نقل عن حديث نائب رئيس الجمهورية بشأن الحرب الأهلية فى حال حدوث تزوير فى الانتخابات التشريعية المقبلة، فسر بشكل خاطئ"، موضحًا أن المالكى لم يعط هذه المفردات أو لوح بها فى حال حصول تزوير.

وأضاف أن المالكى "حذر من انعكاس التزوير أو التلاعب ومردوداته السلبية وهذا معروف عالميًا بأن الحروب الأهلية تحدث حين يكون هناك اجحاف بحق مكون أو شريحة"، مؤكدًا أن المالكى تحدث عن المخاطر وأعطى مثالاً للانعكاسات السلبية منها قضية التلاعب.

وكان مرسوم جمهورى قد صدر لتحديد موعد الانتخابات فى العراق يوم 12 مايو المقبل.

 


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