نائب الرئيس العراقى: لا بديل عن النزاهة فى الانتخابات التشريعية المقبلة

نائب الرئيس العراقى: لا بديل عن النزاهة فى الانتخابات التشريعية المقبلةالأربعاء، 09 مايو 2018 07:49 م
نائب رئيس الجمهورية العراقى إياد علاوى
إضافة تعليق
أكد نائب رئيس الجمهورية العراقى إياد علاوى، أنه لا بديل عن النزاهة فى الانتخابات التشريعية المقبلة، وقال علاوى - فى تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأربعاء - "إن العراق لن يقوم على الفساد والفاسدين ولا بديل عن النزاهة ومحاسبة المفسدين".
وأضاف أن الشباب العراقى يجب أن يحظى بالاهتمام والدعم الكامل، حتى يستطيعوا قيادة العراق نحو دولة قوية ومزدهرة تضمن لهم مستقبلا واعدا، يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة فى العراق ستجرى يوم السبت المقبل الموافق 12 من الشهر الجارى.
إضافة تعليق
تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة
اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة