نائب الرئيس العراقى: لا بديل عن النزاهة فى الانتخابات التشريعية المقبلة

أ ش أ

أكد نائب رئيس الجمهورية العراقى إياد علاوى، أنه لا بديل عن النزاهة فى الانتخابات التشريعية المقبلة، وقال علاوى - فى تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأربعاء - "إن العراق لن يقوم على الفساد والفاسدين ولا بديل عن النزاهة ومحاسبة المفسدين".

وأضاف أن الشباب العراقى يجب أن يحظى بالاهتمام والدعم الكامل، حتى يستطيعوا قيادة العراق نحو دولة قوية ومزدهرة تضمن لهم مستقبلا واعدا، يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة فى العراق ستجرى يوم السبت المقبل الموافق 12 من الشهر الجارى.