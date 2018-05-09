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مياه أسيوط تنتهى من إجراء اختبارات المسار الوظيفى لـ170 عاملا

الأربعاء، 09 مايو 2018 12:02 م
مياه أسيوط تنتهى من إجراء اختبارات المسار الوظيفى لـ170 عاملا اختبارات المسار الوظيفى
أسيوط ـ محمود عجمى
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أجرت شركة مياه أسيوط اختبارات المسار الوظيفى، لـ 170 عاملا  بالشركة فى تخصصات مختلفة "كميائى – محاسب – فنى تشغيل – مهندس – مدخل بيانات – علاقات عامة – إخصائى موارد بشرية"، وذلك على  مدار يومين وتحت إشراف مجموعة أساتذة من الشركة القابضة والشركات التابعة وذلك بمقر كلية التجارة بجامعة أسيوط.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، إنه للعام الثانى على التوالى يتم إجراء اختبارات المسار الوظيفى قبل الترقية، وذلك كشرط للترقية للعاملين والتى يهدف إلى تحقيق العدالة ورفع كفاءة العاملين بالشركة فى مجالين مياه الشرب والصرف الصحى وتقديم خدمة متميزة.

من جانبه أكد اللواء أبو صغير رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة مياه أسيوط، أن اختبارات المسار الوظيفى قبل الترقية، والتى تؤكد عليها القابضة كشرط للترقية، تساهم فى أحداث تطور بالأداء بكافة التخصصات، مما ينتج عنه مردود إيجابى فى الوقت والجهد وتعظيم الخدمة المؤداة فى مجالين مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين؛ مشيرا إلى أنه يتم تقييم العاملين بالشركه قبل الترقية تطبيقا لنظام تقييم العاملين قبل الترقية وفق نظام المسار الوظيفى بعد حصولهم على التدريب المهنى لكل تخصص واجتيازهم جميع الاختبارات .

 


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