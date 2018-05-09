موسكو: أمريكا فرضت عقوباتها الجديدة على روسيا انتقاما من فشل ضرباتها على سوريا

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أعلنت الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة فرضت عقوباتها على روسيا انتقاما من فشل ضرباتها على سوريا ، مشيرة إلى أن الضغط الاقتصادى السياسى الأمريكى لن يدفع موسكو للتخلى عن دعم شركائها.

وقالت الوزارة، فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم ) الإخبارية اليوم الأربعاء - : " أعلنت واشنطن من جديد عن عقوبات اقتصادية إضافية ضد روسيا، التى تجرى محاولة اتهامها شكليا بانتهاك القوانين الأمريكية التى تحظر التعاون العسكرى التقنى مع إيران وكوريا الشمالية وسوريا والتى لا علاقة لها ببلادنا".



وأضافت الوزارة فى بيانها: "يدور الحديث بالحقيقة عن الإرادة المبتذلة لتسوية الحسابات على فشل الهجوم الصاروخى ضد الجمهورية العربية السورية، الذى شنته الولايات المتحدة يوم 14 أبريل بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا خرقا للقانون الدولي".