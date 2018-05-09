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مواهب متميزة للطلاب فى حفل ختام الأنشطة الطلابية بكلية الآداب بالمنوفية

الأربعاء، 09 مايو 2018 02:09 م
مواهب متميزة للطلاب فى حفل ختام الأنشطة الطلابية بكلية الآداب بالمنوفية جامعة المنوفية - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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نظمت كلية الآداب جامعة المنوفية حفلا فى ختام الأنشطة الطلابية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة مدنى عميد الكلية، والدكتورة حسناء محجوب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

 

أكدت الدكتورة حسناء محجوب وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، على أن العمل الجماعى الذى يتعلمه الطلاب خلال مشاركتهم فى الأنشطة من أهم الأمور لرفع شأنهم فى حياتهم العملية وشأن كليتهم وتحقيق سرعة الإنجاز والوصول إلى المراكز المتقدمة فى كافة نواحى حياتهم العملية والمهنية.

 

وأضاف الدكتور نور السبكى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن رعاية الشباب من أهم القطاعات المميزة بالكلية والجامعة بصدد تفعيل نشاط جديد خاص بالمؤتمرات يهتم ويدعم المفهوم البحثى لكل من لديه بحث مميز للمشاركة سواء من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ويعد دعم علمى للأنشطة الطلابية المختلفة.

 

 

وقدم الدكتور جمال حماد مستشار اللجنة الثقافية التحية لفريق العمل برعاية الشباب ولجان إتحاد الطلاب تقديرًا لما بذلوه من مجهودات فى الأعمال التطوعية لإنجاح كافة الأنشطة بالكلية وإشاد بدورهم كوسيط حقيقى بين إدارة الكلية والطلاب، موضحًا أن الجامعة ليست منهجا ومقررا ولكن تواصل مثمر بين الطالب والأساتذة يمنحهم شخصية وخبرة فى فنون التعامل وإتقان السلوك فى المجتمع.

 

وتضمنت فقرات الحفل استعراضــًا للمواهب الشعرية والإنشاد والغناء للطلاب وشارك فى الحفل الدكتور هيثم زينهم مسئول لجنة الأسر بالكلية وطه مصطفى مدير عام رعاية الشباب بالكلية ومسئولى اللجان الطلابية.

 

وفى نهاية الحفل تم تكريم مجلس اتحاد الكلية وأعضاء لجان الأسر والأنشطة الرياضية والاجتماعية والفنية والجوالة والثقافية والعلمية وفريق المسرح بإهدائهم شهادات تقدير.


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