مكتبة مصر العامة بالأقصر تستضيف غدا محاضرة "استكشاف المستقبليات"الأربعاء، 09 مايو 2018 02:00 ص
مكتبة أرشيفية
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تقيم مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر غدا الخميس، محاضرة بعنوان استكشاف المستقبليات.. كيف يستوجب له؟ والدراسات المستقبلية وآلياتها التنوعية، قدرات استراتيجية.
وأوضح محمد عباس مدير مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر أن المحاضرة ستقام فى تمام السادسة والنصف مساء الخميس المقبل بمشاركة الدكتورة سيركا هاينونن والدكتور هاينونن رئيس قسم الدراسات والبحوث المستقبلية بجامعة توركو – فنلندا والأستاذ الدكتور كمال شعير رئيس مجلس إدارة جمعية بحوث المستقبليات المصرية العربية ومقرر مجلس الدراسات المستقبلية وإدارة المخاطر – بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.
جدير بالذكر أن مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر تقيم العديد من الندوات والمحاضرات العلمية فى مختلف المجالات والتى تستهدف مختلف الأعمار والفئات.
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