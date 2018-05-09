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مقتل 30 حوثيا فى مواجهات مع ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية غربى تعز

الأربعاء، 09 مايو 2018 01:43 م
مقتل 30 حوثيا فى مواجهات مع ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية غربى تعز الوضع فى اليمن - صورة أرشيفية
كتب محمد شعلان
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أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، منذ قليل، بمقتل 30 من ميليشيات الحوثى فى مواجهات مع ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية فى جبهة البرح غربى تعز باليمن.

 

وكانت قد سيطرت قوات "ألوية العمالقة" التابعة للجيش الوطنى اليمنى على مدينة البرح شمال غرب تعز، بعد معارك عنيفة استغرقت عدة أيام، تم خلالها دحر الميليشيات الانقلابية من مفرق الوازعية والتقدم إلى مدينة البرح وقطع خطوط الإمداد بشكل كامل عن مواقع الميليشيات فى منطقة موزع فى الجهة الغربية من البرح.

 


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