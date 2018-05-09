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مفوضية الانتخابات بالعراق: الصمت الانتخابى يبدأ السابعة من صباح الجمعة المقبل

الأربعاء، 09 مايو 2018 01:38 م
مفوضية الانتخابات بالعراق: الصمت الانتخابى يبدأ السابعة من صباح الجمعة المقبل صندوق انتخابى - أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية اليوم الأربعاء، أن الصمت الانتخابى سيبدأ فى تمام الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة المقبل، موضحة أن عدد المستلمين للبطاقات الانتخابية بلغ أكثر من 76%.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المتحدث باسم المفوضية كريم التميمى قوله - فى مؤتمر صحفى اليوم - "إنه تم اتخاذ إجراءات احتياطية فى يوم الانتخابات من خلال عدم استخدام الموبايلات داخل محطة الاقتراع".

ومن جانبه، أكد عضو المفوضية معتمد الموسوي، خلال المؤتمر، أنه تم استكمال كافة التجهيزات الخاصة بالانتخابات من أحبار وأختام وأجهزة إلكترونية، لافتا إلى أن عدد البطاقات التى وزعت تجاوزت الـ10 ملايين أى أكثر من 76%.

وكانت الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية قد انطلقت صباح يوم 14 أبريل الماضي، حيث يتنافس فيها آلاف المرشحين للحصول على مقاعد البرلمان، والبالغ عددها 328.

وتعتبر الانتخابات البرلمانية العراقية 2018 الأولى التى تجرى فى البلاد بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابى نهاية العام الماضى، والثانية منذ الانسحاب الأمريكى من العراق عام 2011.


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