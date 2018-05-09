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"محمود زين" لاعب رمى الرمح ببنى سويف.. قهر إعاقته وحقق بطولة الجمهورية.. صور

الأربعاء، 09 مايو 2018 03:00 ص
"محمود زين" لاعب رمى الرمح ببنى سويف.. قهر إعاقته وحقق بطولة الجمهورية.. صور اللاعب محمود زين العابدين مع محرر اليوم السابع
بنى سويف ايمن لطفى
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هزم إعاقته منذ الصغر ولعب رمى الرمح، بدأ مشواره بمركز المعاقين باستاد بنى سويف الرياضى، وانضم لنادى الزهور لمتحدى الإعاقة ببنى سويف ثم منتخب مصر وشارك فى العديد من البطولات الدولية وحصل على العديد من المراكز والميداليات.

"اليوم السابع" التقت محمود زين العابدين 30 سنة، معهد فنى تجارى، ليتحدث عن مشواره والمشكلات التى تواجهه حاليا وقال: أعانى إعاقة بيدى منذ الطفولة وبدأت ممارسة الرياضة وعمرى 18 سنة بألعاب القوى فى المركز الرياضى للمعاقين باستاد بنى سويف، ثم فضلت لعبة رمى الرمح بعد مشاهدتى للاعبيها فى أولمبياد "أثينا" 2004، ونظرا لإجادتى اللعبة اختارنى المدرب عبدالمعز مدحت للانضمام إلى نادى الزهور لمتحدى الإعاقة وحظيت برعاية عماد عبدالخالق مدير النادى.

وأضاف زين العابدين قائلا: أول بطولة شاركت بها كانت بجامعة حلوان عام 2007 والتى تقام سنويا، وفزت بالمركز الثانى والميدالية الفضية، وفى نفس العام شاركت فى أول بطولة للجمهورية وحصلت على المركز الأول والميدالية الذهبية، ومن يومها وعلى مدى أحد عشر عاما احتفظت بلقب بطل الجمهورية فى رمى الرمح.

وتابع زين العابدين قائلا: ضمنى الجهاز الفنى لمنتخب مصر لألعاب القوى عام 2013، ودائما نقيم معسكرنا قبل البطولات فى المركز الأولمبى بالمعادى، وشاركت مع الفريق فى بطولات عالم أعوام 2013 بفرنسا وفزت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، وفى الدوحة 2015 حصلت على رابع العالم وتأهلت منها لأولمبياد "رودى جانيرو" بالبرازيل 2016، وتعرضت لإصابة قبل البطولة بشهر لذلك حصلت على المركز السابع، كما شاركت فى أربع بطولات "فزاع الدولية" بدولة الامارات وحصلت خلالها على المراكز: الأول، الثانى، والثالت مرتين آخرها فى مارس 2018 وحققت رقم 48 مترا رمى رمح رغم عدم تدريبى سوى شهر قبل البطولة، لافتا إلى أنه ما زال مع منتخب مصر الذى يقوده جهازا فنيا يضم حمدى عبد الهادى مديرا فنيا، ومحمود عبدالغنى مدربا، كما كرمنى المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف مع زملائى أصحاب البطولات من أبناء نادى الزهور لمتحدى الإعاقة. 

وأوضح محمود زين العابدين أن رقمه الحالى الذى حققه فى آخر بطولة 53 مترا، وللمحافظة عليه يجب ممارسة تدريبات على ملعب مؤهل بمساحة مناسبة إذ  "يعدو" ثلاثين مترا قبل رمى الرمح، علاوة على احتياجه لأدوات وهى رمح وحذاء مناسبين.

واستطرد زين العابدين قائلا: إن مسؤولى نادى الزهور ببنى سويف يقدمون كل ما لديهم من إمكانات ولكن الملعب مساحته ضيقة، لذلك أطالب المحافظ وأحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة الموافقة على استخدامى لملعب الاستاد الرياضى ونادى بنى سويف فى تدريباتى للمحافظة على مستواى البدنى والفنى. 

 

اللاعب محمود زين العابدين مع محرر اليوم السابع
اللاعب محمود زين العابدين مع محرر اليوم السابع

 

اللاعب محمود زين العابدين
اللاعب محمود زين العابدين

 

محمود زين العابدين بعد مشاركته فى بطولة فزاع بالامارات
محمود زين العابدين بعد مشاركته فى بطولة فزاع بالامارات

 

محرر اليوم السابع يتحدث الى محمود زين العابدين
محرر اليوم السابع يتحدث الى محمود زين العابدين

 

اللاعب يتسلم جائزة فى بطولة فزاع بالامارات
اللاعب يتسلم جائزة فى بطولة فزاع بالامارات

 

محمود خلال مشاركته فى بطولة عالم مع المنتخب
محمود خلال مشاركته فى بطولة عالم مع المنتخب

 

اللاعب يشارك فى احدى البطولات
اللاعب يشارك فى احدى البطولات

 

اللاعب يرمى الرمح فى احدى البطولات
اللاعب يرمى الرمح فى احدى البطولات

 

محمود يرمى الرمح
محمود يرمى الرمح

 

اللاعب محمود زين العابدين
اللاعب محمود زين العابدين

 

محمود على منصة التتويج فى بطولة الامارات
محمود على منصة التتويج فى بطولة الامارات

 

محمود زين العابدين مع زملاءه اللاعبين بعد فوزه بالميدالية البرونزية
محمود زين العابدين مع زملاءه اللاعبين بعد فوزه بالميدالية البرونزية

 


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