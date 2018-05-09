محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض " أهلا رمضان " بدسوق بتخفيضات 20%

كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتح اللواء السيد نصر ، محافظ كفرالشيخ ، واللواء أحمد صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، معرض " أهلا رمضان " بمدينة دسوق ، بحديقة مجلس مدينة دسوق لمحاربة الغلاء ،والحد من إرتفاع الأسعار بالأسواق بالتزامن مع قرب حلول الشهر الكريم، كما افتتح معرض السلع الغذائية والاستهلاكية بشارع الدلتا،تقسيم زهدى بغرب مدينة كفرالشيخ، بتخفيضات 20% لمحاربة الغلاء والحد من إرتفاع الأسعار بالأسواق، بمشاركة القطاع الخاص،تزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم، لتقديم سلع باسعار تنافسية وتوفير احتياجات المواطنين، ولتنفيذ برنامج المحافظة من خلال خطة متكاملة لضبط الأسواق وخفض أسعار السلع.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ ، المعرض للتأكد من نسبة التخفيضات المقدمة وجودة المنتجات والسلع المقدمة للمواطنين، واستمع المحافظ للعارضين ومندوبى الشركات الموجودة حول الأسعار، كما اطمئن من عددا من المواطنين خلال الافتتاح على أرائهم حول الأسعار والمنتجات المختلفة والسلع المعروضة ومدى تلبية المعرض لإحتياجاتهم.

وذلك بحضور واللواء حمدى الحشاش، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة دسوق، والمهندس على عبد الستار مساعد المحافظ، ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين، واللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، والمهندس أحمد الرفاعى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والمحاسب مصباح الشيخ، مدير عام المتابعة التموينية بمكتب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية .

قال محافظ كفر الشيخ ،إن المعروضات فى معرض "أهلاً رمضان" أسعارها تنافسية وتوفر جميع الاحتياجات للمواطنين، ولتنفيذ برنامج المحافظة من خلال خطة متكاملة لضبط الأسواق وخفض أسعار السلع، مقدماً التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة قدوم شهر رمضان،.

وأكد محافظ كفرالشيخ على التوسع فى فتح المنافذ الثابتة والمتحركة بكافة مراكز المحافظة، وفتح منافذ أهلا رمضان بالمدن لتوفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بالإضافة إلى ياميش رمضان بأسعار مخفضة ، ونسبة تخفيضات تصل إلى 20% مقارنة بسعر السوق ، لافتا إن هذا المعرض يقام في إطار تنفيذ مبادرة أهلا رمضان، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والتى تقام بالتنسيق بين محافظة كفرالشيخ، والغرفة التجارية، والتموين، والقوات المسلحة، وأن المعرض يتضمن كافة أنواع السلع من لحوم ودواجن وبقوليات وجبن وزيت طعام ومكرونة وتمور وقمر الدين ومشروبات وعصائر ، لتلبية احتياجات الأسر والتخفيف عن محدودي الدخل ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار بالأسواق .

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن نسبة التخفيض على السلع فى معرض أهلاً رمضان، تتراوح من 10% إلى 20%، إضافة إلى أن هناك معروضات تتخطى نسبة الخصم فيها 25%، ويهدف المعرض إلى محاربة الغلاء وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان الكريم.

وأشار محافظ كفرالشيخ، أنه تم إقامة 195 منفذا للسلع الغذائية والاستهلاكية، بمراكز ومدن المحافظة، والتى تضم 51 منفذا بمركز ومدينة كفرالشيخ، و23 منافذا بدسوق، و10 منافذا بالرياض، و22 منافذا بسيدى سالم، و17 منفذا ببيلا، و 15 منافذا بالحامول، و 9 منافذ ببلطيم ، و 18 منافذ بقلين، و 13 منافذا بفوة، و 5 منافذ بسيدى غازى، و 4 ببرج البرلس، و 7 منافذ بمطوبس، و 3 منافذ بمصيف بلطيم، بمشاركة جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة (9 منافذ)، شركة إيجبت زون ( قوات مسلحة_14 منفذا)، شركة صافى ( القوات المسلحة_ 6 منافذ )، الشركة العامة لتجارة الجملة ( 17 منفذ )، أمان ( الشرطة_ 13 منفذ )، شركة الصداقة ( 11 منافذا )، أكشاك شباب الخريجين ( 24 منفذا )، فروع الجمعية التعاونية الإستهلاكية ( بعدد 41 منفذا )، ومشروع جمعيتى ( بعدد 54 منفذا)، المنطقة الشمالية العسكرية ( 9 منافذا)، وجهاز الخدمة الوطنية ( بعدد 6 منافذ ) لبيع اللحوم والدواجن المجمدة، ومكرونة كوين، مشدداً بتكاتف كافة الجهود لجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة للتوسع فى إنشاء منافذ اضافية جديدة للسلع الغذائية لمحاربة الغلاء وتخفيف العبءعن كاهل المواطنين وبخاصة المناطق الاكثر احتياجًا .

وأوضح محافظ كفرالشيخ، انه يتم تسيير 30 سيارة وثلاجة اسبوعيا كمنافذ متحركة، للوصول الى القرى والنجوع بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والاهتمام بالقرى الأكثر احتياجًا، فضلا عن 13 منفذ لبيع أسماك غليون( بلطى سوبر_بورى_أسماك فيليه _جمبرى )_مرحلة أولى، وسيتم زيادتهم تباعاً للحد من ارتفاع أسعار السمك وتوفيره للأسر محدودة الدخل ومحاربة الغلاء.

وأشار محافظ كفرالشيخ، انه سيتم اقامة شوادر لبيع اللحوم بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطرى، لتوفير اللحوم باسعار مخفضة وجودة عالية، وإقامة معرض "أهلا رمضان" بمدن المحافظة بالتعاون مع الوحدات المحلية والتموين، لتنفيذ خطة الدولة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار، ومحاربة الغلاء، وضمان توافر السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين وبخاصة فى القرى الأكثر احتياجاً طوال شهر رمضان المبارك، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

من جانبه قال اللواء حمدى الحشاش رئيس مركز ومدينة دسوق ، أنه تم تجهيز مكان المعرض وتوفير كافة الاحتياجات للعارضين ليتمكنوا من عرض منتجاتهم بشكل يسهل حركة الجمهور داخل المعرض وييسر حركة البيع والخروج بالمشتروات المختلفة .

كما وأكد المحاسب مصباح الشيخ مدير المتابعة التموينية بديوان عام محافظة كفرالشيخ، أن المعرض سيستمر حتى نهاية رمضان والتزام العارضين بقوائم الأسعار المعلنة، والمتابعة المستمرة لجودة المنتجات والأسعار، موضحا أنه يوجد 13 عارض حتى الآن وسيتم فتح منفذ للحوم وأسماك غليون كما ستزداد عدد الشركات المشاركة بالمعرض لتصل إلى 20 شركة وعارض لتوفير السلع والمنتجات الغذائية ومحاربة الغلاء ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة .

من ناحية أخرى فاز فريق كره القدم بمنطقه بريد بكفرالشيخ بكأس دورى المصالح الحكومية المقامة تحت رعاية الإتحاد الرياضى للعاملين بكفرالشيخ ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظه ، والتى ضمت30 فريقا على مستوى المحافظه من مصالح مختلفه للجان الرياضيه الخاصه بهم .

وحصل فريق بريد كفرالشيخ على المركز الأول بعد فوزه فى المباراة النهائية على فريق إدارة كفرالشيخ التعليميه 1/4 لصالح البريد،وقام بتسليم الكأس الى الفريق الفائز محمد عبدالمقصود وكيل وزاره الشباب والرياضه بكفرالشيخ وأحمد الوكيل وكيل المديريه للرياضه وأشرف شعير مدير عام منطقه بريد كفرالشيخ ونائبه بسيونى صلاح الضرير ومصطفى الجمل رئيس اللجنه النقابيه بالبريد والسعيد بدير محمود المدير الإدارة للفريق وعبد الرحمن بدوى المدير الفنى للفريق برئاسه الكابتن حمدى اللواتى .

مثل فريق كفرالشيخ لكره القدم اللاعبين ريحان حسين وياسر حلمى واكرامى محمد يونس ومحمد أحمد محمود وعبدالله مبروك وسعد زغلول ومحمود مبارك منصور وخالد يوسف وماهر محمد عامر ومحمد عبدالرحمن بدوى بإشراف الكابتن حمدى عبدالسلام اللواتى .

قال المحاسب أشرف شعير مدير عام منطقه بريد كفرالشيخ ،إن فريق المنطقه لكره القدم فاز أيضا فى التصفيات النهائيه للبريد تحت رعايه رئيس مجلس إدارة الهيئه المهندس أحمد عبدالحليم ،وتم تصعيده على مستوى الجمهوريه ضمن 16 فريقا للتصفيات فى شهر سبتمبر القادم بمدينه بور سعيد،وسيقوم المهندس أحمد عبدالحليم رئيس الهيئه بتسليم الكأس إلى الفريق الفائز .



محافظ كفر الشيخ ومدير الامن يتفقدان معرض اهلا رمضان بدسوق



محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض اهلا رمضان بغرب مدينة كفر الشيخ

جانب من تفقد المحافظ ومدير الامن للمعرض