محافظ قنا يعاين موقع إنشاء محطة مياه أبو دياب بتكلفة 12 مليون جنيه

​قنا - هند المغربى ​

عاين اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، موقع إنشاء محطة مياه أبو دياب وذلك بمرافقة المهندس سيد ربيع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا والمهندس عبده صالح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أوضح الهجان فى بيان أن المحطة سوف تقام علي مساحة 1050 م2 بطاقة انتاجية تصل الي 50 لتر / ثانية من خلال وحدتين كل منها بطاقة 25 لتر/ ثانية وبتكلفة إجمالية تصل إلى 12 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المحطة سوف تغذى قريتىّ ابو دياب غرب وابو دياب شرق بهدف تلبية احتياجات اهالي القريتين من المياه والبالغ عددهم حوالى 50 الف نسمة.

وأضاف محافظ قنا انه سوف يتم الإنتهاء من تنفيذ المحطة فى غضون 6 اشهر من تاريخ بدء الأعمال الإنشائية بها والمقرر لها خلال الإسبوع الجارى لافتا إلى انه سيتم تزويد المحطة بوحدة كربون لتنقية المياه كأول محطة يتم تزويدها بهذة التقنية بمحافظة قنا يأتى ذلك فى إطار سعى المحافظة إلى إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلب المتزايد على المياه وتوفير حياة لائقة للمواطن القنائى.



