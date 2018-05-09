محافظ بني سويف يبحث مع منظمة الفاو تنفيذ المشروعات والأنشطة التنموية

محافظ بني سويف يبحث مع منظمة الفاو تنفيذ المشروعات والأنشطة التنمويةالأربعاء، 09 مايو 2018 09:09 م
محافظ بني سويف يلتقى منظمة الفاو
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استقبل المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف وفد منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، والذى ضم الدكتور حسين جادين ممثل المنظمة الدولية بالقاهرة، والدكتورة زهرة أحمد مديرة المشروعات بالمنظمة، والدكتور محمد يعقوب نائب ممثل المنظمة، والدكتور بهاء الوسيمي خبير القروض بالمنظمة ، والسيد محمد موسى خبير الإعلام بالمنظمة، والدكتور علاء عزوز نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، وذلك لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية ضمن خطة المحافظة لتحقيق التنمية في القرى، ومناقشة الآليات اللازمة للتوسع في أنشطة ومشروعات المنظمة بدائرة المحافظة.
ويأتي هذا اللقاء الذى حضره اللواء عصام العلقامي السكرتير العام ، و نهى محمد مدير إدارة التعاون الدولى بالمحافظة على هامش زيارة وفد المنظمة للمحافظة اليوم لمتابعة المشروعات والأنشطة التنموية الجاري تنفيذها ببعض قرى المحافظة بواسطة المنظمة .
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