محافظ بني سويف يبحث مع منظمة الفاو تنفيذ المشروعات والأنشطة التنموية

بنى سويف أيمن لطفى

استقبل المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف وفد منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، والذى ضم الدكتور حسين جادين ممثل المنظمة الدولية بالقاهرة، والدكتورة زهرة أحمد مديرة المشروعات بالمنظمة، والدكتور محمد يعقوب نائب ممثل المنظمة، والدكتور بهاء الوسيمي خبير القروض بالمنظمة ، والسيد محمد موسى خبير الإعلام بالمنظمة، والدكتور علاء عزوز نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، وذلك لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية ضمن خطة المحافظة لتحقيق التنمية في القرى، ومناقشة الآليات اللازمة للتوسع في أنشطة ومشروعات المنظمة بدائرة المحافظة.