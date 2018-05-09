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محافظ الغربية يعقد لقاء جماهيريا للاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها

الأربعاء، 09 مايو 2018 06:37 م
محافظ الغربية يعقد لقاء جماهيريا للاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها محافظ الغربية يتلقى شكاوى المواطنين
الغربية عادل ضرة
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شدد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية على المسئولين بحسن استقبال المواطنين والاستماع لشكواهم والعمل على حلها على الفور.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيرى الذى عقده محافظ الغربية بديوان عام المحافظة لحل شكاوى المواطنين وتلبيه رغباتهم.

محافظ الغربية يعقد لقاء جماهيريا للاستماع إلى شكاوى المواطنين (1)

ووافق محافظ الغربية على توفير عدد من فرص العمل فى القطاع الخاص لعدد من المواطنين ووجه وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية بسرعة إنهاء الإجراءات على الفور، كما قرر محافظ الغربية صرف عدد من المساعدات المالية للبعض الآخر ووجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية بإدراج بعض المواطنين ممن لهم ظروف خاصة ضمن معاش تكافل وكرامة بعد استيفاء الإجراءات اللازمة.

محافظ الغربية يعقد لقاء جماهيريا للاستماع إلى شكاوى المواطنين (2)

وطالب محافظ الغربية مسئول التأمين الصحى بالغربية بالتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير علاج لأحد الحالات المرضية التى تعانى من خلل جينى استنادًا إلى بعض الحالات التى تم توفير علاج لها من قبل وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

محافظ الغربية يعقد لقاء جماهيريا للاستماع إلى شكاوى المواطنين (3)

ووجه محافظ الغربية مسئول التخطيط العمرانى بالمحافظة بسرعة استعجال المخطط الاستراتيجى لمدينة طنطا حتى يتم التعامل به وإعداد مخططات تفصيلية طبقاً للقانون حتى يتمكن المواطنون من التعامل عليه وحل المشاكل التى تتعلق بموضوع المخطط التفصيلى بعد اعتماده من وزارة الإسكان.

محافظ الغربية يعقد لقاء جماهيريا للاستماع إلى شكاوى المواطنين (4)

حضر الاجتماع المهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء ناصر طه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

محافظ الغربية يعقد لقاء جماهيريا للاستماع إلى شكاوى المواطنين (5)
 

 

محافظ الغربية يعقد لقاء جماهيريا للاستماع إلى شكاوى المواطنين (6)
 

 

محافظ الغربية يعقد لقاء جماهيريا للاستماع إلى شكاوى المواطنين (7)
 

 

محافظ الغربية يعقد لقاء جماهيريا للاستماع إلى شكاوى المواطنين (8)
 

 

محافظ الغربية يعقد لقاء جماهيريا للاستماع إلى شكاوى المواطنين (9)
 

 

محافظ الغربية يعقد لقاء جماهيريا للاستماع إلى شكاوى المواطنين (10)
 

 

محافظ الغربية يعقد لقاء جماهيريا للاستماع إلى شكاوى المواطنين (11)
 

 

محافظ الغربية يعقد لقاء جماهيريا للاستماع إلى شكاوى المواطنين (12)
 

 

محافظ الغربية يعقد لقاء جماهيريا للاستماع إلى شكاوى المواطنين (13)
 

 

محافظ الغربية يعقد لقاء جماهيريا للاستماع إلى شكاوى المواطنين (14)
 

 

محافظ الغربية يعقد لقاء جماهيريا للاستماع إلى شكاوى المواطنين (15)
 

 


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