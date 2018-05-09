video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 09 مايو 2018 01:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يستقبل طفل مصاب بالسرطان للاطمئنان على صحته

الأربعاء، 09 مايو 2018 01:05 م
محافظ الغربية يستقبل طفل مصاب بالسرطان للاطمئنان على صحته اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة
إضافة تعليق

استقبل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، الطالب أحمد ياسر المسيرى ابن قرية مشله مركز كفر الزيات "مصاب السرطان" بمكتبة بالديوان العام  للمحافظة للاطمئنان على تماثله للشفاء التام من مرض السرطان.

وخلال اللقاء أعرب محافظ الغربية عن سعادته البالغة بشفاء الطالب أحمد ياسر، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

وأهدى الطالب أحمد ياسر كتاب الله الحكيم لمحافظ الغربية تقديرا منه على اهتمامه به وعلى مجهوداته للنهوض بالمحافظة فى كافة المجالات .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الغربية :تطوير سور استاد طنطا وإنشاء محلات على غرار الأندية المتميزة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الغربية

محافظ الغربية

طفل السرطان




لا تفوتك
فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة