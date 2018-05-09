محافظ الغربية يستقبل طفل مصاب بالسرطان للاطمئنان على صحته

الغربية عادل ضرة

استقبل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، الطالب أحمد ياسر المسيرى ابن قرية مشله مركز كفر الزيات "مصاب السرطان" بمكتبة بالديوان العام للمحافظة للاطمئنان على تماثله للشفاء التام من مرض السرطان.

وخلال اللقاء أعرب محافظ الغربية عن سعادته البالغة بشفاء الطالب أحمد ياسر، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

وأهدى الطالب أحمد ياسر كتاب الله الحكيم لمحافظ الغربية تقديرا منه على اهتمامه به وعلى مجهوداته للنهوض بالمحافظة فى كافة المجالات .