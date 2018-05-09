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محافظ الدقهلية: توريد 175.5 ألف طن قمح بشون وصوامع المحافظة

الأربعاء، 09 مايو 2018 02:05 م
محافظ الدقهلية: توريد 175.5 ألف طن قمح بشون وصوامع المحافظة صومعه قمح -أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
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أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، توريد 175.5 ألف طن قمح منذ بدء موسم توريد القمح حتى الآن للشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح من المزارعين والموردين التابعة لمطاحن شرق الدلتا والبنك الزراعى المصرى والمصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع والتخزين بأنحاء المحافظة.

 

وأكد المحافظ، فى تصريحات صحفيه له اليوم، أن هناك غرف عمليات بجميع المراكز والمدن والأحياء تتابع بانتظام عمليات التوريد بكافة المواقع والإبلاغ الفورى عن أية معوقات ليتم تلافيها أولا بأول بالتنسيق مع غرفه العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بإشراف المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد للمحافظة، وعضويه كافه الأجهزة التنفيذية المختصة.

 

وأشار الشعراوي، إلى وجود لجان متابعه ميدانيه من الوحدات المحلية والإدارة العامة للمتابعة بالديوان العام تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد ورفع تقاريرها أولا بأول لغرفة العمليات الرئيسية لسرعة التجاوب الفورى مع أية أحداث تعوق عمليات التوريد واتخاذ الإجراءات الفورية للتيسير على الموردين، مؤكداً على تضافر الجهود من اجل موسم توريد ناجح باعتبار قضيه القمح قضيه قومية.

 


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