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محافظ الجوف يبحث تفعيل مؤسسات الجيش فى المديريات المحررة باليمن

الأربعاء، 09 مايو 2018 12:33 ص
محافظ الجوف يبحث تفعيل مؤسسات الجيش فى المديريات المحررة باليمن القوات اليمنية - صورة أرشيفية
كتبت إيمان حنا
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ترأس محافظ الجوف رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة اليمنية، اللواء أمين على العكيمى، أمس الثلاثاء، اجتماعاً باللجنة الأمنية والعسكرية.

 

وناقش الاجتماع، الأوضاع الأمنية بالمحافظة وآلية العمل العسكرى والأمنى لقيادة محور الجوف وإدارة الأمن والقوات الخاصة وقوات أمن الطرق.

 

وتطرق الاجتماع إلى تنشيط وتفعيل مؤسسات الجيش والأمن فى المديريات المحررة.. مثمناً الجهود المبذولة من قبل قوات الجيش فى هذه المرحلة والسعى لتوفير احتياجات ومتطلبات منتسبى الجيش والأمن.

 

وعبرت اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة الجوف عن شكرها للرئيس المشير عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقوات التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية على الجهود الكبيرة لاستقرار الأمن بالمحافظة ودعم الجيش للاستمرار فى استكمال تحرير ما تبقى من المديريات التى لازالت تحت قبضة المليشيا الحوثية المسلحة.


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