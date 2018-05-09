محافظ البحيرة تعتمد المخططات العمرانية الجديدة بدمنهور والمحمودية

محافظ البحيرة تعتمد المخططات العمرانية الجديدة بدمنهور والمحموديةالأربعاء، 09 مايو 2018 03:20 م
المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة
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اعتمدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة المخططات التفصيلية لعدد من القرى بمدن ومراكز المحافظة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والمناطق العشوائية.
وجاءت اعتمادات المخططات التفصيلية لكل من منطقة الكوادى بمدينة المحمودية و قرية الطرح قومبانية ابو قير بكفر الدوار ومنطقة خط تنظيم شارع داير الناحية القبلى بمدينة الرحمانيةبالاضافة إلى تحديث المخطط التفصيلى لمنطقة امتداد خلف المستشفى بمدينة الرحمانية .
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