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محافظ البحيرة تعتمد المخططات العمرانية الجديدة بدمنهور والمحمودية

الأربعاء، 09 مايو 2018 03:20 م
محافظ البحيرة تعتمد المخططات العمرانية الجديدة بدمنهور والمحمودية المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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اعتمدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة المخططات التفصيلية لعدد من القرى بمدن ومراكز المحافظة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والمناطق العشوائية.

 

وجاءت اعتمادات المخططات التفصيلية لكل من منطقة الكوادى بمدينة المحمودية و قرية الطرح قومبانية ابو قير بكفر الدوار ومنطقة خط تنظيم شارع داير الناحية القبلى بمدينة الرحمانيةبالاضافة إلى تحديث المخطط التفصيلى لمنطقة امتداد خلف المستشفى بمدينة الرحمانية .

 


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