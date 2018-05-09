محافظ البحيرة تعتمد المخططات العمرانية الجديدة بدمنهور والمحمودية

اعتمدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة المخططات التفصيلية لعدد من القرى بمدن ومراكز المحافظة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والمناطق العشوائية.

وجاءت اعتمادات المخططات التفصيلية لكل من منطقة الكوادى بمدينة المحمودية و قرية الطرح قومبانية ابو قير بكفر الدوار ومنطقة خط تنظيم شارع داير الناحية القبلى بمدينة الرحمانيةبالاضافة إلى تحديث المخطط التفصيلى لمنطقة امتداد خلف المستشفى بمدينة الرحمانية .