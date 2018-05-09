محافظ أسيوط: أولوياتنا الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف والإسكان

أسيوط محمود عجمى

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، على وضع خطة زمنية لاستكمال مشروعات البنية الأساسية والمرافق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة والتى توليها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اهتماماً كبيراً.

وأشاد بخطة مجلس الوزراء لاستهداف القرى الأكثر احتياجًا واستكمال مشروعات البنية الأساسية بمراكز ساحل سليم ومنفلوط وديروط، مشيرًا إلى تنفيذ المحافظة للعديد من المشروعات القومية فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والتعليم والإسكان والتى تم تنفيذها لتغطى قرى ومراكز المحافظة وتلبية لاحتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال استقباله المهندسة جيهان عبد المنعم مساعد الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء لشؤون متابعة المشروعات القومية والوفد المرافق لها بحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط والدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط والعميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط وسمية سيد خليل رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندس عاطف مهدى المدير التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس مكى عبد العليم رئيس قطاع شرق بشركة مياه الشرب بأسيوط والدكتور سيد عبد النعيم مدير عام التخطيط بمديرية التربية والتعليم بأسيوط وحسنى درويش نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط والقائم بأعمال رئيس المركز.

وأشار المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة خلال اجتماعه بوفد مجلس الوزراء والتنفيذيين إلى أن خطة المحافظة تستهدف الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والإسكان على رأس الاولويات وخاصة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا وخاصة بمراكز ساحل سليم ومنفلوط وديروط بالتزامن مع استكمال المشروعات القومية بباقى القرى والمدن والنهوض بالمرافق الاساسية بالتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية وممثلى الشركات المنفذة والإشراف على التنفيذ وفقًا للخطط الزمنية.

واستعرضت المهندسة جيهان عبد المنعم – خلال الاجتماع – البيانات الأولية للقرى الأكثر احتياجًا بمراكز "ساحل سليم – منفلوط – ديروط" بأكثر من 28 قرية والتى تم حصرها وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والخدمات الصحية من مستشفيات ووحدات صحية والخدمات التعليمية بالإضافة إلى حصر للمنازل التى تحتاج إلى إعادة تأهيل واحتياجات تلك القرى ونوع الخدمات المقدمة لهم على أرض الواقع.

واختتم وفد مجلس الوزراء زيارته للمحافظة بتفقد بعض قرى مركز منفلوط لمعاينة احتياجات تلك القرى على الطبيعة ومدى توافر الخدمات الأساسية بها.



محافظ أسيوط ووفد مجلس الوزراء



محافظ أسيوط ووفد مجلس الوزراء



محافظ أسيوط ووفد مجلس الوزراء