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متحف السادات بمكتبة الإسكندرية يحتفل باليوم العالمى للمتاحف 2018

الأربعاء، 09 مايو 2018 11:35 ص
متحف السادات بمكتبة الإسكندرية يحتفل باليوم العالمى للمتاحف 2018 مكتبةالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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ينظم متحف السادات بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للمتاحف، يوم الاثنين 14 مايو، احتفالًا باليوم العالمى للمتاحف تحت عنوان "المتاحف والإنترنت جمهور جديد".

تتضمن الاحتفالية عرض فيلم قصير عن متحف السادات، وكذلك التعريف بالمتحف من خلال مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، ثم تنظيم جولة إرشادية للتعرف على أهم مقتنيات متحف السادات، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة، وتوزيع مجموعة من المطبوعات على المشاركين فى الاحتفال.

يُذكر أن المتاحف حول العالم تحتفل يوم 18 مايو من كل عام باليوم العالمى للمتاحف، والذى بدأ الاحتفال به منذ عام 1977 تحت رعاية المجلس الدولى للمتاحف، حيث تُعد هذه الاحتفالية فرصة للمختصين فى المتاحف للتواصل مع المجتمع وتقديم  مجموعة من الأنشطة الخاصة.

ويأتى اليوم العالمى للمتاحف هذا العام 2018 تحت شعار "المتاحف وفضاءات الإنترنت... مقاربات جديدة، جمهور جديد"، حيث يركز هذا الموضوع على الدور الذى تلعبه المتاحف بفضل التكنولوجيا فى الوصول الى جمهور أبعد من جمهورها الأساسى والعثور على جمهور جديد وتعزيز الروابط معه عبر شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى وأجهزة المحمول أو هاشتاج يسمح لزوار المتحف بمشاركة تجربتهم فى وسائل التواصل الاجتماعي، كما يسلط الضوء أيضًا على المشروعات المشتركة التى تعيد اكتشاف وتعريف المجموعات داخل المتحف.

 

 


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