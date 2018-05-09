video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 09 مايو 2018 06:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قوات الشرعية اليمنية تسيطر على مواقع جديدة بمحافظة صعدة معقل المتمردين

الأربعاء، 09 مايو 2018 05:29 م
قوات الشرعية اليمنية تسيطر على مواقع جديدة بمحافظة صعدة معقل المتمردين قوات الشرعية اليمنية
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

سيطرت قوات الشرعية اليمنية على مواقع جديدة فى مديرية كتاف بمحافظة صعدة معقل المتمردين الحوثيين، جاء ذلك وفق شريط الأخبار العاجلة بفضائية "سكاى نيوز".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمن يرحب بقرار دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى

القائم بأعمال رئيس "الأركان" يزور المنطقة العسكرية السابعة فى اليمن

اليمن ينتظر ساعة الصفر لانطلاق عملية تحرير "الحديدة"

حرب اليمن

الحوثين

قوات الشرعيه

صعده




لا تفوتك
فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة