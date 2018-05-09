قوات الشرعية اليمنية تسيطر على مواقع جديدة بمحافظة صعدة معقل المتمردين

كتب أيمن رمضان

سيطرت قوات الشرعية اليمنية على مواقع جديدة فى مديرية كتاف بمحافظة صعدة معقل المتمردين الحوثيين، جاء ذلك وفق شريط الأخبار العاجلة بفضائية "سكاى نيوز".