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قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بمنزل وحظيرتى ماشية بالمنوفية

الأربعاء، 09 مايو 2018 09:36 ص
قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بمنزل وحظيرتى ماشية بالمنوفية حريق منزل - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق نشب بمنزل وحظيرتي ماشية بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية المصيلحة دائرة المركز.

بالانتقال وقوات الحماية المدنية، تم إخماد الحريق الذى نشب بمنزل مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن على مساحة 80 متر تقريباً، وحظيرة ماشية ملحقة به، ومسقوفان بالأخشاب والبوص ملك "ع . ع . ا" 52 سنة، عامل ومقيم بذات الناحية، وامتدت النيران إلى حظيرة ماشية مشيدة بالأخشاب والبوص على مساحة 40 متر تقريباً، ملك شقيق الأول "محمد" 35 سنه عامل ومقيم بذات الناحية .

أسفر الحريق عن احتراق بعض المنقولات بالمنزل، وانهيار سقف الحظيرتين، وبسؤال المالكين رجحا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى بمنزل الأول، أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها للحظيرة ملك الثانى، ونفيا الشبهة الجنائية.

تم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.


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