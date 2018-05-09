قسم اللغة البرتغالية بجامعة أسوان يحتفل بتخريج أول دفعة جديدة

قسم اللغة البرتغالية بجامعة أسوان يحتفل بتخريج أول دفعة جديدةالأربعاء، 09 مايو 2018 06:23 م
جانب من الحفل
إضافة تعليق
احتفل قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن بجامعة أسوان بتخريج لأول دفعة حاصلة على ليسانس اللغة البرتغالية وآدابها وأقيم الحفل فى قصر ثقافة أسوان، تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان وبحضور محمد أدريس مدير فرع الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسوان
وقد شاركت فى الاحتفال الدكتورة حنان عبد المنعم نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب والدكتورة إحسان عبد القدوس عميد كلية الألسن والدكتور ماجد الجبالى رئيس قسم اللغة البرتغالية بجامعة أسوان وكوكبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وطلاب جامعة أسوان
وقدم الطلاب فى الاحتفالية مشروعات التخرج وقامت نائب رئيس جامعة أسوان بتوزيع شهادات التقدير على طلاب قسم اللغة البرتغالية.
إضافة تعليق
تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة
اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة