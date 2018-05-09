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فيديو وصور.. محافظ أسوان يفتتح معرض "أهلا رمضان" بتخفيضات 25 % على السلع

الأربعاء، 09 مايو 2018 08:51 م
فيديو وصور.. محافظ أسوان يفتتح معرض "أهلا رمضان" بتخفيضات 25 % على السلع محافظ أسوان يفتتح معرض أهلا رمضان
أسوان – عبد الله صلاح
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افتتح اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، مساء اليوم الأربعاء، معرض "أهلاً رمضان" للسلع الاستهلاكية المختلفة من الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والبقوليات وياميش رمضان بمنطقة الطابية بمدينة أسوان، علاوة على افتتاح 4 معارض أخرى بمراكز المحافظة.

محافظ أسوان يفتتح معرض أهلا رمضان (1)

يأتى افتتاح معارض "أهلا رمضان" الخمسة بمحافظة أسوان، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية وشركات القطاع الخاص، لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين من خلال توفير كافة السلع الاستهلاكية والرمضانية بأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها فى السوق المحلى وبتخفيضات تتراوح ما بين 20 وحتى 25 %، استعداداً لشهر رمضان الكريم.

محافظ أسوان يفتتح معرض أهلا رمضان (2)

وخلال تفقد محافظ أسوان، لأجنحة وأقسام المعرض، شدد على ضرورة تزويد المعارض بكميات كبيرة من منتجات اللحوم والزيوت والألبان والسكر والأرز والمكرونة وكافة السلع الغذائية، بما يتناسب مع الطلب عليها، بالإضافة إلى وضع لافتات ولوحات توضيحية مدون عليها أسعار السلع الغذائية المخفضة داخل المعرض ونسبة التخفيض مقارنة بأسعار السوق المحلى، حتى يتم تعريف المواطن بما يبذل من جهود لصالحه، علاوة على ضرورة وضع طفايات الحريق بالمعرض لتوفير الأمن والأمان الكامل للمترددين عليه والعاملين به.

محافظ أسوان يفتتح معرض أهلا رمضان (3)

وأشاد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، بجهود وزارة التموين ومنها التصديق على تنظيم 5 معارض بأسوان، من أجل توفير السلع والمواد الغذائية المعروضة بجودة عالية، وللمساهمة فى نفس الوقت فى محاربة غلاء الأسعار وجشع بعض التجار بالأسواق المحلية بمختلف أنحاء المحافظة، وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية.

محافظ أسوان يفتتح معرض أهلا رمضان (4)

حضر افتتاح معرض أهلاً رمضان، محمد أبو القاسم رئيس الغرفة التجارية بأسوان، بجانب مسئولى مديرية التموين ولفيف من الأجهزة التنفيذية والشعبية ووسط حضور كثيف من أهالى المدينة.


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