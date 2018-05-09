video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 09 مايو 2018 08:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عمان تدرس بيع حصة فى شركة إدارة المطارات بحلول 2020

الأربعاء، 09 مايو 2018 08:15 ص
عمان تدرس بيع حصة فى شركة إدارة المطارات بحلول 2020 مطار عمان
رويترز
إضافة تعليق

 نقلت صحيفة ذا ناشونال عن مسؤول عمانى قوله إن السلطنة تدرس بيع حصة جزئية فى شركة إدارة المطارات بحلول 2020 وسط مساع أوسع نطاقا فى المنطقة صوب الخصخصة.

ونسبت الصحيفة التى تصدر من أبوظبى إلى أيمن الحوسنى الرئيس التنفيذى لشركة مطارات عمان القول "ندفع صوب خصخصة الشركة وطرح حصة معينة فيها."

وأحجم عن إعطاء حجم الحصة أو قيمتها، ولم يتسن الوصول إلى شركة مطارات عمان للتعليق.

تدرس عمان خصخصة نطاق واسع من الشركات الحكومية منذ عدة سنوات.

وفى العام الماضى قالت السلطنة إنها ستبيع أسهما فى بعض شركات الطاقة المملوكة للدولة والعاملة فى قطاع المصب إلى الجمهور لأهداف منها تدبير السيولة فى ظل ضغط أسعار النفط المنخفضة على مالياتها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سلطنة عمان تشارك فى الدورة الـ91 للجنة الدائمة للإعلام العربى بالقاهرة

سلطنة عمان تدين الهجوم الانتحارى على مقر المفوضية الوطنية للانتخابات بليبيا

سلطنة عُمان تدين تفجيرى العاصمة الأفغانية "كابول"

مختار جمعة يعتمد تجديد إعارة 63 إمامًا من العاملين بالأوقاف إلى سلطنة عمان

مصادر إعلامية: المتحدث باسم ميليشيات الحوثي يطلب اللجوء السياسى لسلطنة عمان

سلطنة عمان: زيارة الرئيس السيسى الأخيرة أسهمت فى زيادة التعاون مع مصر

اخبار عربيه

عمان

سلطنه عمان

مطارات

طائرات

اقتصاد




لا تفوتك
فرنسا وبريطانيا وألمانيا فى بيان مشترك: ملتزمون بالاتفاق النووى مع إيران

فرنسا وبريطانيا وألمانيا فى بيان مشترك: ملتزمون بالاتفاق النووى مع إيران

فيديو.. طارق شوقى: المنظومة الجديدة سترفع مستوى التعليم الحكومى لأعلى جودة ممكنة

فيديو.. طارق شوقى: المنظومة الجديدة سترفع مستوى التعليم الحكومى لأعلى جودة ممكنة

تداعيات ما بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووى.. عقوبات أمريكية على البنك المركزى الإيرانى وشركات الحرس الثورى.. وتأثيرات مباشرة على الاستثمارات الأجنبية فى إيران.. وتدهور إضافى محتمل للعملة الفارسية

تداعيات ما بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووى.. عقوبات أمريكية على البنك المركزى الإيرانى وشركات الحرس الثورى.. وتأثيرات مباشرة على الاستثمارات الأجنبية فى إيران.. وتدهور إضافى محتمل للعملة الفارسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة