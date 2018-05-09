عمان تدرس بيع حصة فى شركة إدارة المطارات بحلول 2020

عمان تدرس بيع حصة فى شركة إدارة المطارات بحلول 2020الأربعاء، 09 مايو 2018 08:15 ص
مطار عمان
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نقلت صحيفة ذا ناشونال عن مسؤول عمانى قوله إن السلطنة تدرس بيع حصة جزئية فى شركة إدارة المطارات بحلول 2020 وسط مساع أوسع نطاقا فى المنطقة صوب الخصخصة.
ونسبت الصحيفة التى تصدر من أبوظبى إلى أيمن الحوسنى الرئيس التنفيذى لشركة مطارات عمان القول "ندفع صوب خصخصة الشركة وطرح حصة معينة فيها."
وأحجم عن إعطاء حجم الحصة أو قيمتها، ولم يتسن الوصول إلى شركة مطارات عمان للتعليق.
تدرس عمان خصخصة نطاق واسع من الشركات الحكومية منذ عدة سنوات.
وفى العام الماضى قالت السلطنة إنها ستبيع أسهما فى بعض شركات الطاقة المملوكة للدولة والعاملة فى قطاع المصب إلى الجمهور لأهداف منها تدبير السيولة فى ظل ضغط أسعار النفط المنخفضة على مالياتها.
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