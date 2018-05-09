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عضو "الأعلى للجامعات" يتفقد منشآت مقر كلية طب أسنان بنها الجديدة

الأربعاء، 09 مايو 2018 07:54 م
عضو "الأعلى للجامعات" يتفقد منشآت مقر كلية طب أسنان بنها الجديدة جانب من الزيارة
القليوبية-نيفين طه
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تفقد رئيس لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات اليوم الأربعاء، مقر كلية طب أسنان بنها، الذى يتم إنشائه حالياً بأرض الجامعة بمدينة العبور، والذى قارب على الانتهاء.

وقام رئيس اللجنة الدكتور مجيد أمين وبرفقته الدكتورة سامية العزب الأستاذ بطب أسنان القاهرة، بزيارة منشآت الكلية وقاعات المحاضرات ومكاتب الإدارة وأعضاء هيئه التدريس والمعامل وعيادات الأقسام المختلفة، وأشاد بما شاهده من منشأت تقام وفقاً لمعايير ومتطلبات الجودة.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها على أن الكليات الجديدة التى بدأت الجامعة فى إنشاء مبانيها وهى كليات التربية الرياضية والسياحة والفنادق والإعلام والصيدلة وطب الإسنان، هى كليات تأتى استجابة لمتطلبات سوق العمل والمواطنين من أولياء الأمور والطلاب فى محافظة القليوبية، وعدد من المحافظات المجاورة، الذين يشكون من تكاليف دراسة أبنائهم خارج المحافظة، وما يتحملونه من أعباء مالية ونفسية نتيجة اغتراب الطلاب.

وقد حضر الزياره كلاً من الدكتور محمد جوده وكيل كليه الطب البشري ببنها، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة والدكتور أشرف جعفر المصمم المعمارى.


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