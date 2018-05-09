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عبد الله عثمان ينفى مشاركته فى اجتماع تيار الإسلام السياسى الليبى بداكار

الأربعاء، 09 مايو 2018 06:10 م
عبد الله عثمان ينفى مشاركته فى اجتماع تيار الإسلام السياسى الليبى بداكار الدكتور عبد الله عثمان مقرر اللجنة السياسية لمؤتمر أنصار النظام والقوى الوطنية الليبية
كتب : أحمد جمعة
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نفى عبد الله عثمان عبد الله مقرر اللجنة السياسية لمؤتمر أنصار النظام والقوى الوطنية الليبية، مشاركته فى اجتماع داكار الذى تحضره قيادات فى جماعة الإخوان الليبية، والجماعة الليبية المقاتلة بقيادة عبد الحكيم بلحاج.

وأكد عبد الله عثمان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الأربعاء، أنه تلقى دعوة للمشاركة فى اجتماع داكار يوم الجمعة المقبل، موضحا أن اعتذر عن المشاركة فى الاجتماع الذى ستحضره قيادات من الجماعة الليبية المقاتلة المصنفة كتابعة لتنظيم  القاعدة، وعناصر من جماعة الإخوان.

وحول مشاركة بعض أنصار النظام الليبى السابق، أكد الدكتور عبد الله عثمان أن بعض المشاركين من أنصار النظام السابق سيشاركون بصفتهم الشخصية فقط، موضحًا أن مشاركة عبد الحميد الكزة والشيخ حسن الزنتانى هو بصفتهم الشخصية وليست التنظيمية.

أوضح أن مشاركة بعض الفعاليات الاجتماعية بصورة شخصية تتم تلبية لدعوة  تلقوها من لجنة الاتحاد الإفريقى، المشكلة لدراسة الملف الليبى برئاسة الرئيس الكونغولى، مؤكدًا أن المشاركين لا توجد لديهم دراية بالجهة المنظمة أو المركز المنسق للاجتماع، أو تمويل قطر وتركيا له أو قرب الجهة المنظمة للقاء من زوجة الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى.

ويذكر أن منظمة تتبع زوجة الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى قد وجهت دعوة للمشاركة فى اجتماع يحضره بعض أنصار النظام الليبى السابق وقيادات فى جماعة الإخوان الليبية والجماعة الليبية المقاتلة، وتمول قطر المنظمة التى تديرها زوجة ساركوزى لتنفيذ مخططات الدوحة الخبيثة فى الأراضى الليبية.


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