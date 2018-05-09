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طب بنها يناقش أخلاقيات البحث العلمى ومشروع قانون البحوث الطبية

الأربعاء، 09 مايو 2018 11:27 ص
طب بنها يناقش أخلاقيات البحث العلمى ومشروع قانون البحوث الطبية لجنة أخلاقيات البحث العلمى
القليوبية-نيفين طه
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عقدت لجنة أخلاقيات البحث العلمى بكلية طب بنها تحت رعاية الدكتورة إيمان البيطار وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمى والدكتور إبراهيم الجندى لمناقشة عددا من البروتوكولات ومشروع قانون البحوث الطبية.
 
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بضرورة حذف عقوبة السجن وتعريف المصطلحات بصورة دقيقة والإكتفاء باللجان المؤسسية لمراجعة البروتوكولات وتحديد أقصي مدة للمراجعة.
 
كما ناقشت اللجنة عدد من المشاكل المجتمعية المقدمة ممثل المجتمع المدنى ودراسة منظور شراكة المجتمع فى البحث العلمى، كما ناقشت اللجنه القانون الجديد سلبياته وإيجابياته على البحث العلمى.
 
 
 
 
 
 

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