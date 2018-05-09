طب بنها يناقش أخلاقيات البحث العلمى ومشروع قانون البحوث الطبية

كما ناقشت اللجنة عدد من المشاكل المجتمعية المقدمة ممثل المجتمع المدنى ودراسة منظور شراكة المجتمع فى البحث العلمى، كما ناقشت اللجنه القانون الجديد سلبياته وإيجابياته على البحث العلمى.