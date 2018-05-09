ضبط سيارة مواد بترولية تبيع حمولتها بالسوق السوداء بطريق أسيوط الغربى

الفيوم – رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط سيارة مواد بترولية تبيع حمولتها بالسوق السوداء بطريق القاهرة - أسيوط الغربى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم ، إخطارا يفيد بتمكن خدمة القطاع الثالث بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة طامية أثناء مرورهم بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوى الغربى من ضبط سيارة تابعة لشركة السهام البترولية ومقرها القاهرة محملة بـ"47" ألف لتر بنزين 95 خام قيادة خالد أ ع 34 سنة رئيس وحدة النقل بالشركة ومقيم مركز طما محافظة سوهاج متوقفة على جانب الطريق تجاه القاهرة أثناء بيع قائدها كمية من حمولتها للمدعو عرابى م م 50 سنة بدون عمل ومقيم الرقة الغربية مركز العياط الجيزة والذى تم ضبطه وبحوزته "11" برميل تحوى بداخلها "1120" لتر بنزين 95 خام و"13" جركن تحوى بداخلها "440" لتر سولار ومبلغ مالى "4700" جنيه.

كما تم ضبط مبلغ مالى قدره "3600" جنيه بحوزة قائد السيارة بقصد الاتجار فى المواد البتروليه بالسوق السوداء وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.