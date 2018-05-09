صور.. مديرية أمن الشرقية تحتفل بـ"يوم الوفاء"

الشرقية – فتحية الديب

احتفلت مديرية أمن الشرقية، برئاسة اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، اليوم، بـ"يوم الوفاء" للضباط الذين أوفوا العهد، وذلك بنادى ضباط الشرطة بمدينة الزقازيق، تحت رعاية اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية.

بدأ الحفل بكلمة ترحيب وشكر وتقدير من اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، والذى أشاد بما قدمه الضباط وبذلوه في سبيل رفعة الوطن ورسالة الأمن.

ونقل مدير أمن الشرقية، إلى الضباط والحضور، تحية وتقدير اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، مشيرًا إلى إشادته بمجهود رجال الأمن على كافة الأصعدة.



يوم الوفاء للضباط الذين أوفوا العهد



يوم الوفاء للضباط الذين أوفوا العهد



يوم الوفاء للضباط الذين أوفوا العهد



يوم الوفاء للضباط الذين أوفوا العهد