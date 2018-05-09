صور..محافظ الدقهلية يقدم العزاء لأسرة شهيد الجمالية ويطلق اسمه على مدرسة و ميدان

قدم الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند محمد فضلون فتحى ريه، ابن عزبه الشهاوى التابعة لقريه المحلاوى مركز الجمالية.

وقرر الشعراوى إطلاق اسم الشهيد على مدرسه قريه المحلاوى الإعدادية وعلى ميدان تم تجهيزه بالقرب من منزل أسرته بمسقط راسه تخليدا لذكراه، وحضر تعليق البانرات ووضع حجر أساس اسم الشهيد على الميدان والمدرسة.

ووجه الشعراوي، رئيس مركز ومدينه الجمالية، فى بيان لدراسة رصف طريق المقابر بالقرية تكريما له وتلبيه كافه مطالب اسرته، موجهاً لسرعه انهاء اجراءات التوظيف لشقيق الشهيد بالتنسيق مع المستشار العسكرى للمحافظة والتنظيم والإدارة، ودراسة تثبيت شقيقته التى تعمل بالتعاقد بالشباب والرياضة بالتنسيق مع مديريه الشباب والرياضة.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة، لتوفير أوجه الرعاية الطبية والعلاج لوالد الشهيد لمعاناته من أمراض بالركبة والشرايين، موجهاً مدير عام التنمية البشرية، لتوفير موتوسيكل لشقيقه الشهيد من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأعرب محافظ الدقهلية، عن امتنانه للصبر الكبير الذى بدا واضحا على وجه والد الشهيد واسرته والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى، ودعا لهم أن يمن الله عليهم بمزيد من الصبر.

وشدد الشعراوي، على أننا جميعا نعمل بكل الجهد لتقديم كافة أوجه الرعاية والعناية لجميع أسر الشهداء، وأن مصر لن تنسى شهدائها الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية تراب الوطن، موجهاً الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة لما يبذلونه من جهود مضنية من أجل حماية مصر وشعبها العظيم.