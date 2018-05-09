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الأربعاء، 09 مايو 2018 03:21 م
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صور.. محافظ البحر الأحمر يتفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق بالغردقة

الأربعاء، 09 مايو 2018 02:01 م
صور.. محافظ البحر الأحمر يتفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق بالغردقة جانب من الجولة
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تفقد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم الأربعاء، أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة الغردقة، حيث بدأ جولته بتفقد طريق مترو بمنطقة الكوثر.

 

وأكد عبد الله، خلال جولته، على سرعة الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة والتطوير وتركيب البلدورات والانترلوك، مؤكدًا على مراعاة الالتزام بمعايير الكفاءة والجودة العالية حتى يتم الاستفادة من تلك الأعمال أطول مدة ممكنة .

 

واستكمل محافظ البحر الأحمر الممشى السياحى بطريق النصر بمدينة الغردقة لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والموقف التنفيذى للأعمال المتبقية بة.

 

وشدد اللواء أحمد عبد الله، على أهمية الحفاظ على نظافة الممشى، مشيرًا إلى أنه يعتبر تحفة فنية على أرض المدينة الساحلية، وأصدر تعليماته إلى شركة المقاولون العرب بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية به .

 

وشملت جولة المحافظ أيضًا ظهر اليوم، منفذ بيع السلع الغذائية "أهلًا رمضان" بطريق النصر بمدينة الغردقة لمتابعة التزام التجار بالأسعار المخفضة للسلع، مشددا على الالتزام بالأسعار المخفضة للسلع والمواد الغذائية، لافتًا إلى أن الهدف من افتتاح هذا المنفذ هو خدمة المواطنين والتخفيف عن كأهلهم، والقضاء على ظاهرة الغلاء وارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار .

 
محافظ البحر الأحمر يتفقد منطقة الكوثر
محافظ البحر الأحمر يتفقد منطقة الكوثر

محافظ البحر الأحمر يتفقد الممشى السياحى
محافظ البحر الأحمر يتفقد الممشى السياحى

المحافظ يتفقد معرض اهلا رمضان
المحافظ يتفقد معرض أهلا رمضان

 


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