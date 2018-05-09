صور.. محافظ أسوان يفتتح معرض "أهلا رمضان" بتخفيضات 25 % على السلع

أسوان – عبد الله صلاح

افتتح اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، مساء اليوم الأربعاء، معرض "أهلاً رمضان" للسلع الاستهلاكية المختلفة من الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والبقوليات وياميش رمضان بمنطقة الطابية بمدينة أسوان، علاوة على افتتاح 4 معارض أخرى بمراكز المحافظة.

يأتى افتتاح معارض "أهلا رمضان" الخمسة بمحافظة أسوان، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية وشركات القطاع الخاص، لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين من خلال توفير كافة السلع الاستهلاكية والرمضانية بأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها فى السوق المحلى وبتخفيضات تتراوح ما بين 20 وحتى 25 %، استعداداً لشهر رمضان الكريم.

وخلال تفقد محافظ أسوان، لأجنحة وأقسام المعرض، شدد على ضرورة تزويد المعارض بكميات كبيرة من منتجات اللحوم والزيوت والألبان والسكر والأرز والمكرونة وكافة السلع الغذائية، بما يتناسب مع الطلب عليها، بالإضافة إلى وضع لافتات ولوحات توضيحية مدون عليها أسعار السلع الغذائية المخفضة داخل المعرض ونسبة التخفيض مقارنة بأسعار السوق المحلى، حتى يتم تعريف المواطن بما يبذل من جهود لصالحه، علاوة على ضرورة وضع طفايات الحريق بالمعرض لتوفير الأمن والأمان الكامل للمترددين عليه والعاملين به.

وأشاد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، بجهود وزارة التموين ومنها التصديق على تنظيم 5 معارض بأسوان، من أجل توفير السلع والمواد الغذائية المعروضة بجودة عالية، وللمساهمة فى نفس الوقت فى محاربة غلاء الأسعار وجشع بعض التجار بالأسواق المحلية بمختلف أنحاء المحافظة، وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية.

حضر افتتاح معرض أهلاً رمضان، محمد أبو القاسم رئيس الغرفة التجارية بأسوان، بجانب مسئولى مديرية التموين ولفيف من الأجهزة التنفيذية والشعبية ووسط حضور كثيف من أهالى المدينة.