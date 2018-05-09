صور.. فتح محطة تعبئة سيارات الأجرة بالغاز فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد الحر

أعلنت شركة الغاز المتخصصة فى تموين السيارت، التى تعمل بالغاز فى شمال سيناء، اليوم الأربعاء، فتح محطة التعبئة فى مدينة العريش لسيارات الأجرة.

وقال سامى عرفات، نقيب السائقين بشمال سيناء، أنه أعيد تشغيل المحطة أمام تموين السيارات بعد موافقة كافة جهات الاختصاص وبتنسيق مشترك مع الجهات الأمنية المعنية، بجانب صرف 10 لتر بنزين لسيارات الأجرة العاملة بالبنزين تجدد حين انتهائها.

واكد السائقون أن هذه الخطوة المهمة ساهمت فى استقرار خطوط سير الأجرة وتوفيرها أمام الأهالى بالسعر الرسمى، وإعادتهم للعمل بعد توقف دام 3 أشهر.

واشترطت نقابة النقل البرى بشمال سيناء أن يقوم سائق الأجرة بوضع ملصق على زجاج السيارة الأمامى والخلف يوضح قيمة الأجرة داخل كافة الأحياء بمدينة العريش .



فتح محطة الغاز

فتح محطة تموين سيارات الأجرة بالغاز فى العريش



فتح محطة الغاز