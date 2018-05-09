صور.. رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية يزور مدير أمن الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبل اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية بمكتبه بمديرية الأمن، المستشار منير عبد الفهيم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية خلال زيارته للمديرية.

تأتى الزيارة فى ضوء توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وسياسة الوزارة فى إعلاء قيم التواصل وأُطر التعاون المُثمر بين هيئة الشرطة وكافة مؤسسات الدولة وجناحى الوطن القضاء ، القوات المسلحة "لما فيه من صالح المنظومة الأمنية بالبلاد".

وخلال زيارة رئيس محكمة الإسماعيلية إلى مدير أمن الإسماعيلية عبر عن تقديره وشكره لما تبذله وزارة الداخلية من جهد ملحوظ وكذلك تأمين احتفالية افتتاح ملحق محكمة الاستئناف "محكمة الأسرة الجديدة" بالإسماعيلية وتقديره للواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية على الجهود الأمنية المبذولة فى مكافحة الإرهاب وامن واستقرار الوطن.



رئيس المحكمة مع مدير الامن



وصول رئيس المحكمة الى مديرية الامن



رئيس المحكمة ومدير الامن امام المديرية



لحظة وصول رئيس المحكمة



استقبال مدير الامن لرئيس محكمة الاستئناف



رئيس المحكمة مع مدير الامن