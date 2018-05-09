صور.. رئيس جامعة المنصورة يتفقد الخدمات الطبية و مبنى ملحق بمستشفى الباطنة

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة المراكز الطبية الثلاثة الجديدة "جراحة المخ والأعصاب – النسا والتوليد – العظام" للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وكذلك الوقوف على ما تم انجازه من العمليات الإنشائية للمراكز الطبية الثلاثة الجديدة.

رافقه خلال الجولة الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب، الدكتور الشعراوى كمال مدير عام مستشفيات الجامعة، حيث تم إنشاء كل مركز على مساحة 2700 متر مربع بسعة إجمالية 750 سرير.

وقال الجامعة فى بيان تضم المراكز 40 سرير عناية مركزة منها : 20 سرير عناية مركزة لمركز المخ والأعصاب، 10 أسرة عناية مركزة لمركز النسا والتوليد، 10 أسرة عناية مركزة لمركز العظام كما يضم إيضا 20 غرفة عمليات صغرى وكبرى.

وبدأ العمل بالمراكز الطبية الثلاثة منذ عام 2001 م وتم الانتهاء من الدورين الأول والثانى ثم توقف العمل بالمراكز الثلاثة منذ عام 2010 م ولمدة خمس سنوات نظرا لعدم توافر الاعتمادات المالية ومنذ عام 2015 م تم استكمال الانشاءات والانتهاء من الدورين الثالث والرابع خلال عام واحد وتم استئناف الانشاءات مرة اخرى والانتهاء من الدورين الخامس والسادس.

وتم تشغيل العيادات الخارجية للمراكز الثلاثة لتقدم خدماتها الطبية لمنع التكدس والقضاء على قوائم الانتظار، وافتتاح وتشغيل وحدة طب الجنين الجديدة بمركز التوليد وأمراض النساء والعقم والمركز التدريبى للموجات الصوتية يضم أحدث أجهزة الموجات الصوتية فى مجال طب الجنين وأمراض النساء والتوليد.

كما تم افتتاح 8 عيادات تخصصية بمركز طب المخ والأعصاب تضم تخصصات فرعية تندرج تحت تخصص طب المخ والأعصاب متمثلة فى عيادة السكتة الدماغية،عيادة الصرع ،عيادة الزهايمر، عيادة الصداع، عيادة التصلبات المتعددة بالجهاز العصبى، عيادة أمراض النوم ،عيادة الشلل الرعاش ، عيادة أمراض العضلات والأعصاب الطرفية كما تشما أيضا جراحة المخ والأعصاب و تشتمل على جراحة أورام المخ ، جراحة قاع الجمجمة ، جراحة العمود الفقرى والأعصاب الطرفية ، جراحة الأوعية الدموية المخية والقسطرة التداخلية وجراحة المخ والأعصاب فى الأطفال.

وتستقبل العيادة الخارجية لكل مركز يوميا من 500 – 750 مريض من مختلف المحافظات كما تقدم المراكز الطبية الثلاثة خدماتها للمرضى بالمجان حيث تم استقبال ومعالجة 33556 بمركز جراحة العظام ، واستقبال وعلاج 14747 مريضة بمركز النسا والتوليد ، كما تم استقبال وعلاج 45910مريض بمركز جراحة المخ والأعصاب.

وفى نفس الاتجاه تفقد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة مبنى الملحق الجديد بمستشفى الباطنة التخصصى للوقوف على ما تم انجازه من انشاءات وتجهيزات وتشطيبات لانضامه الى المنظومة الطبية داخل مستشفى الباطنة لاستيعاب الأعداد المتزايدة كل عام وتقليل قوائم الانتظار.

وأشارت الدكتورة مها ماهر إلى أن المستشفى تستوعب حاليا المرضى بطاقة استيعابية 203 سرير، وانها تحتاج الى المزيد من التوسعات بصورة ملحقة لاستيعاب الأعداد المتزايدة كل عام.

وبلغ عدد الأسرة بالعناية المركزة ومتوسطة 36، فيما يصل عدد المرضى المترددين على العيادات الخارجية لـ93118 حالة سنويا وعدد حالات الدخول بالأقسام الداخلية 9050 سنويا وعدد حالات الدخول بالعنايات 2778 سنويا عدد حالات الاستقبال حيث تستقبل المستشفى الحالات الطارئة 3 أيام أسبوعيًا 16051 حالة عدد حالات وحدة المناظير 7993 حالة وعدد حالات التحاليل 570149 وعدد حالات الأشعة 17182وعدد حالات القسطرة 1949مشيره إلى أن المترددين على العيادات الخارجية 9311 حالة شهريا وبلغ عدد حالات الاستقبال 16051 حالة سنويا.

وأكد الدكتور محمد القناوى أن ادارة الجامعة تعمل حاليا على مشروع استكمال المبنى الملحق الجديد على مساحة 700 متر مربع ويتكون من 9 أدوار بسعة 350 سرير بدروم و9 أدوار يضم 8 أسرة استقبال، 210 سرير أقسام داخلية، دور كامل عناية مركزة "60 سرير" بالاضافة إلى وحدات غسيل كلوى ووحدة القسطرة.



رئيس جامعة المنصورة يتفقد الخدمات الطبية



رئيس جامعة المنصورة يتفقد الخدمات الطبية



رئيس جامعة المنصورة يتفقد الخدمات الطبية



رئيس جامعة المنصورة يتفقد الخدمات الطبية