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صور.. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد استاد الجامعة

الأربعاء، 09 مايو 2018 03:36 م
صور.. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد استاد الجامعة الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة اﻻسكندرية
الإسكندرية- هناء أبو العز
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تفقد الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة اﻻسكندرية يرافقه الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون فرع مطروح والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد العزيز قنصوة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبدالله محى الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية والمدير التنفيذى لمركز خدمة الأنشطة الطلابية اليوم الأربعاء استاذ جامعة الإسكندرية والتجهيزات التى تجرى به الآن.

وذلك استعداداً لاستقبال الطلاب والأندية والمجتمع المحيط من خلال عملية تطوير شامله لجميع المنشآت الرياضية بتكلفة إجمالية 7 مليون جنيه ساهمت وزارة الشباب والرياضية بمبلغ 3 مليون جنيه وتحملت جامعة الإسكندرية 4 مليون جنية وشملت عملت التطوير ملعب كرة القدم ومضمار الجرى والملاعب متعددة الأغراض وحمام السباحه وتنوعت الصيانه مابين صيانه جزئية وصيانه كلية لبعض المنشآت.

صرح الدكتور هشام جابر فى بيان أن مركز خدمة الأنشطة الطلابية يخدم قطاع طلاب جامعة الإسكندرية الذى يقترب من 170 ألف طالب وأعضاء هيئة التدريس وأبنائهم والموظفين وأبنائهم بالإضافه إلى الهيئات الرياضية بالإسكندرية والاكاديميات الرياضية لـ 12 نشاط رياضى والمجتمع المحيط بالإضافة إلى إستضافة أولمبياد الجامعات فى شهر أغسطس القادم وبدأ بالفعل استقبال المجتمع الخارجى سواء الإيجار أو الاشتراك.

 

 

استاد جامعه الاسكندريه (1)
استاد جامعه الاسكندريه 

 

استاد جامعه الاسكندريه (2)
استاد جامعه الاسكندريه 

 


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