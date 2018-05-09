صور.. تعرف على توصيات مؤتمر الطاقة الجديدة والمتجددة بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر الطاقة الجديدة والمتجددة، تحت عنوان "مصر وآفاق جديدة للطاقة المتجددة"، والذى تستضيفه مدينة أسوان خلال يومى 8 و9 مايو الجارى، تحت رعاية اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، وبحضور إيريك بيكر الرئيس الإقليمى لوحدة تمويل القطاع الخاص بالبنك الدولى، والمهندسة لمياء عبد الهادى رئيس وحدة تعريفة التغذية ومشاركة القطاع الخاص بوزارة الكهرباء، بالإضافة إلى ممثلى البنوك الممولة والشركات الاستثمارية والوزارات والجهات التنفيذية.

وخلال الختام استعرض المؤتمر عدداً من التوصيات تعرف عليها:

1- استعراض للتصور المبدئى الذى أعدته إحدى شركات مشروع الطاقة الشمسية ومناقشته فنياً ومجتمعياً، لتكون بداية لوضع المخطط النهائى للمدينة الشمسية ببنبان والتى ستكون بمثابة مجتمع عمرانى متكامل.

2- تقوم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بمراجعة واعتماد التخطيط العمرانى للمنطقة بالكامل بالتنسيق مع المحافظة، وعقب ذلك يتم تقديم هذا التصور فى شكله النهائى للمجلس الأعلى للتخطيط العمرانى لاعتماده، طبقاً للقرار الجمهورى 62 لسنة 2018، والصادر فى فبراير الماضى والخاص بتقنين أوضاع الأراضى وواضعى اليد.

3- تكليف مديرية القوى العاملة بالمحافظة بحصر العمالة الموجودة حالياً بمشروع الطاقة الشمسية، حيث تم إعطاء مهلة حتى 20 يونيو القادم للشركات العاملة بالمشروع لإنهاء عمل أى عامل بالمشروع ليس من أبناء أسوان، وخاصة أنه تم الاتفاق المسبق على أن تكون الأولوية فى التشغيل بمشروع الطاقة الشمسية لأبناء بنبان يليه أبناء مركز دراو ثم أبناء محافظة أسوان بشكل عام.

4- ضرورة تكوين مجموعات عمل من شركة الخدمات مع الجهات المختصة وخاصة المرور والطرق والكبارى والبيئة والقوى العاملة والمحليات وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من الجهات المعنية من أجل التنسيق فى وضع آلية العمل والخطوات الفنية والإدارية، طبقاً للمخطط العمرانى للمشروع ليشمل مساكن للعاملين ومجمع مدارس تعليمى أساسى ومركز طبى لتحقيق الاستقرار المعيشى لهم.

5- إقامة هذا المؤتمر سنويا بأسوان فى أحد شهرى يناير أو فبراير على أن يكون هذا المؤتمر هو الدورة رقم (1) لهذا المؤتمر العالمى الكبير، بهدف تجمع، الجوانب الفنية والتمويلية والمالية والإدارية والاجتماعية للحديث عن خطط مشروع الطاقة الشمسية.







