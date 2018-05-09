صور.. إزالة 3 تعديات لسرقة مياه الشرب من الخط الرئيسى بالضبعة فى مطروح

صور.. إزالة 3 تعديات لسرقة مياه الشرب من الخط الرئيسى بالضبعة فى مطروحالأربعاء، 09 مايو 2018 06:20 م
جانب من حملة الإزالة
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تمكنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمطروح بالتعاون مع القوات المسلحة و رجال الشرطة من ضبط وإزالة 3 وصلات خلسة قطر 2 بوصة، لسرقة مياه الشرب ورى الزراعات بها، بمنطقة غزالة بمركز الضبعة.
وقال اللواء شريف فارس رئيس شركة مياه مطروح، إنه تم تخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدين، وأن الحملات مستمرة للتصدى لكل من تسول له نفسه التعدى على خطوط نقل مياه الشرب من محطة جنوب العلمين إلى باقى محافظة مطروح .
ضبط وإزالة 3 تعديات لسرقة مياه الشرب من الخط الرئيسى بمطروح
التصدي للتعديات وسرقة مياه الشرب بالضبعة
حملات البحث وإزالة التعديات على خطوط المياه بمطروح
اكتشاف إحدى وصلات سرقة مياه الشرب وازالتها
التصدى لتعديات أصحاب الأراضى الزراعية على خطوط المياه
شركة مياه مطروح وقوات الجيش والشرطة يواجهون التعديات
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